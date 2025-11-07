A101 08-14 Kasım 2025 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! A101’e hangi ürünler gelecek?
A101 markette kasım ayı indirimleri sürüyor. A101 market 08-14 Kasım 2025 haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı. A101’de birçok indirimli ürün raflarda alıcılarını bekliyor. Peki, A101'de 08-14 Kasım 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 08-14 Kasım 2025 tarihlerinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 08-14 Kasım 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 08-14 Kasım 2025 haftanın yıldızları kataloğu…
KENT BORINGER AYÇİÇEK YAĞI 5 L
Fiyat: 434,50 TL
DOĞUŞ RİZE ÇAYI 1 KG
Fiyat: 199 TL
AHİR TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 750 G
Fiyat: 129 TL
ÜLKER ALBENİ 40 G
Fiyat: 13 TL
ÜLKER DİDO ÇİKOLATALI GOFRET 35 G
Fiyat: 19,50 TL
ÜLKER TAÇ TUZLU KRAKER 3X76 G
Fiyat: 30 TL
A101 10 TL VE ÜZERİNDE ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;
MURATBEY TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1 KG
Fiyat: 359 TL
ALTINKILIÇ TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1 KG
Fiyat: 329 TL
SELPAK 3 KATLI YAĞ EMİCİ KAĞIT HAVLU 8'Lİ
Fiyat: 99,50 TL
