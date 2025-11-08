  1. Ekonomim
  4. A101 08-14 Kasım 2025 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! A101’e bugün hangi ürünler geliyor?

A101 markette kasım ayı indirimleri sürüyor. A101 market 08-14 Kasım 2025 haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı. A101’de birçok indirimli ürün raflarda alıcılarını bekliyor. Peki, A101'de 08-14 Kasım 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 08-14 Kasım 2025 tarihlerinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 08-14 Kasım 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 08-14 Kasım 2025 haftanın yıldızları kataloğu…

YAYLA TANE TANE PİRİNÇ 2 KG

Fiyat: 125 TL

AHİR TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ KLASİK İNEK PEYNİRİ 600 G

Fiyat: 169 TL

BLENDAX ŞAMPUAN 500 ML

Fiyat: 105 TL

ÜLKER PÖTİBÖR BİSKÜVİ 4X200 G

Fiyat: 79 TL

ÜLKER DANKEK MAGMA KARAMELLİ KEK 65 G

Fiyat: 11,50 TL

ÜLKER BEBE BİSKÜVİSİ 1 KG

Fiyat: 110 TL

 

A101 10 TL VE ÜZERİNDE ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

MURATBEY TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1 KG

Fiyat: 359 TL

ALTINKILIÇ TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1 KG

Fiyat: 329 TL

SELPAK 3 KATLI YAĞ EMİCİ KAĞIT HAVLU 8'Lİ

Fiyat: 99,50 TL

 

