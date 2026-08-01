A101 1 - 7 Ağustos Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı: Bu indirimler cüzdanları rahatlatacak!
Sofraların bereketi ayçiçek yağından lezzetli bakliyatlara, taze kahvaltılıklardan evinizde hijyen sağlayacak deterjan ve şampuanlara kadar mutfağınızın ve evinizin tüm temel gıda ihtiyaçlarını en erişilebilir fiyatlarla buluşturan bu kaliteli yelpaze, aile bütçenizi sonuna kadar koruyor. Merakla beklenen bu indirimli ürünler, 1 Ağustos Cumartesi ile 7 Ağustos Cuma tarihleri arasında A101 marketlerinde sizleri bekliyor.
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SAFYA AYÇİÇEK YAĞI 5 L
Fiyat: 459 TL
BİNGO TOZ DETERJAN BEYAZLAR VE RENKLİLER 10 KG
Fiyat: 449 TL
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BOZBEYİ KLASİK İNEK PEYNİRİ 350 G
Fiyat: 149,50 TL
TARABYA TAM TAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 225 G
Fiyat: 89 TL
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