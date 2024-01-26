A101 1 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 1 Şubat A101'de hangi ürünlerde indirim var?
A101 1 Şubat 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. En büyük market zincirlerinden biri olan A101'de perşembe günü beyaz eşyadan, koltuğa, küçük ev aletlerinden, temizlik malzemelerine onlarca üründe indirim var. 1 Şubat perşembe günü indirimli ürünler sizlerle buluşuyor. 1 Şubat perşembe günü A101'de hangi ürünlerde indirim var? İşte indirimli ürünler...
VOLTA VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 26.990 TL
14'' Bakım Çantası 89.90 TL
Piranha Oto Cam Sileceği 39.90 TL
Vinish Kosla Multipower Leke Çıkarıcı Çeşitleri 109 TL
3L Viking Yumuşatıcı Çeşitleri 49.50 TL
4L Viking Yüzey Temizleyici Çeşitleri 59 TL
Kolay Manikür Pedikür 49.90 TL
Tırnak Bakım Yağı 49.90 TL
Chips Master Patates Cipsi Çeşitleri 24.95 TL
Torku Yulaflı Bisküvi 9.90 TL
Toshiba 65'' Ultra HD Smart TV 20.999 TL
Toshiba 58'' Ultra HD Android TV 16.999 TL
Toshiba 43'' Full HD Smart TV 9.999 TL
HI-LEVEL 50'' 4K Ultra HD Smart TV 10.999 TL
Reeder S19 MAX 32 GB Cep Telefonu 2.599 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL
GoSmart Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 239 TL
SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.499 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 15.999 TL