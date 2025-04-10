  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. A101 10-13 Nisan Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! (A101 10-13 NİSAN GIDA ÜRÜNLERİ KATALOĞU)

A101 10-13 Nisan Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! (A101 10-13 NİSAN GIDA ÜRÜNLERİ KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 10-13 Nisan tarihleri arasında sebze, meyve ve birçok gıda ürününde indirimler sizleri bekliyor. Peki, A101'de 10-13 Nisan tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 10-13 Nisan tarihleri arasında A101’e hangi ürünler geliyor? A101 10-13 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 10-13 Nisan 2025 aktüel gıda ürünleri indirimli fiyatlar…

A101 10-13 Nisan Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! (A101 10-13 NİSAN GIDA ÜRÜNLERİ KATALOĞU) - Sayfa 1

AVOKADODA YÜZDE 8 İNDİRİM

Adet fiyatı: 34,90 TL

1 | 17
A101 10-13 Nisan Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! (A101 10-13 NİSAN GIDA ÜRÜNLERİ KATALOĞU) - Sayfa 2

ÇİLEKTE YÜZDE 11 İNDİRİM

Paket fiyatı: 79 TL

2 | 17
A101 10-13 Nisan Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! (A101 10-13 NİSAN GIDA ÜRÜNLERİ KATALOĞU) - Sayfa 3

PATATESTE YÜZDE 5 İNDİRİM

Kg fiyatı: 21,50 TL

3 | 17
A101 10-13 Nisan Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! (A101 10-13 NİSAN GIDA ÜRÜNLERİ KATALOĞU) - Sayfa 4

SOĞANDA YÜZDE 8 İNDİRİM

Kg fiyatı: 22,75 TL

4 | 17