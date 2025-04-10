A101 10-13 Nisan Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! (A101 10-13 NİSAN GIDA ÜRÜNLERİ KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 10-13 Nisan tarihleri arasında sebze, meyve ve birçok gıda ürününde indirimler sizleri bekliyor. Peki, A101'de 10-13 Nisan tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 10-13 Nisan tarihleri arasında A101’e hangi ürünler geliyor? A101 10-13 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 10-13 Nisan 2025 aktüel gıda ürünleri indirimli fiyatlar…
AVOKADODA YÜZDE 8 İNDİRİM
Adet fiyatı: 34,90 TL
1 | 17
ÇİLEKTE YÜZDE 11 İNDİRİM
Paket fiyatı: 79 TL
2 | 17
PATATESTE YÜZDE 5 İNDİRİM
Kg fiyatı: 21,50 TL
3 | 17
SOĞANDA YÜZDE 8 İNDİRİM
Kg fiyatı: 22,75 TL
4 | 17
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