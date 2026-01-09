  1. Ekonomim
  4. A101 10-16 Ocak 2026 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler geliyor?

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 10-16 Ocak 2026 tarihleri arasında birçok üründe indirimler sizleri bekliyor. Peki, A101'de 10-16 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 10-16 Ocak 2026 tarihleri arasında A101’e hangi ürünler geliyor? A101 10-16 Ocak 2026 haftanın yıldızları aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 10-16 Ocak 2026 aktüel gıda ürünleri indirimli fiyatlar…

DOĞUŞ KARADENİZ ÇAYI 1 KG

Fiyat: 239 TL

OVADAN OSMANCIK PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 159 TL

TURSİL SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 2145 ML

Fiyat: 164,90 TL

NAMET DANA MANGAL SUCUK 350 G

Fiyat: 249 TL

SÜTAŞ TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 1 KG

Fiyat: 199 TL

BİRŞAH SÜZME YOĞURT 900 G

Fiyat: 94,50 TL

ETİ HOŞBEŞ GOFRET 142 G

Fiyat: 42,50 TL

ETİ BROWNİ ÇİKOLATA SOSLU KEK 9X20 G

Fiyat: 50 TL

ETİ FİNGER BİSKÜVİ 900 G (AMBALAJLI 6 PAKET)

Fiyat: 100 TL

