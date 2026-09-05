A101 10 EYLÜL KATALOĞU ÇIKTI! TAŞITTAN BEYAZ EŞYAYA DEV İNDİRİM (A101 10-16 EYLÜL)
A101, 10-16 Eylül tarihleri arasında tüm mağazalarında geçerli olacak yeni indirim broşürünü resmen ilan etti. Önümüzdeki perşembe günü başlayacak olan bu kampanya, evinizin ve hayatınızın tüm ihtiyaçlarını tek bir adreste buluşturuyor. Büyük bütçeli teknolojik yatırımlardan temel ev gereksinimlerine, mutfaktan temizlik ve gıdaya kadar her alanda devasa bir ucuzluk dalgası geliyor. Her bütçeye hitap eden ve iğneden ipliğe geniş bir yelpazeyle hazırlanan bu haftaki aktüel ürünler, sınırlı stoklarla raflardaki yerini alacak.
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