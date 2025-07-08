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  4. A101 10 Temmuz Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı | A101’e 10 Temmuz’da Çekme Karavan geliyor!

A101 10 Temmuz Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı | A101’e 10 Temmuz’da Çekme Karavan geliyor!

A101’de indirimler sürüyor. A101 10 Temmuz 2025 Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. A101’e 10 Temmuz’da çekme karavan geliyor.Peki, A101'de 10 Temmuz 2025 tarihinde başka hangi ürünlerde indirim var? 10 Temuz 2025 tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 10 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 10 Temmuz 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101 10 Temmuz Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı | A101’e 10 Temmuz’da Çekme Karavan geliyor! - Sayfa 1

GOODWEST CAM ANKASTRE SET

Ürün bilgileri

GW1414 Fırın

- Kolay çıkarılabilir çift cam

- A sınıfı enerji

- 3 pişirme fonksiyonu

GW 1413 Cam ocak

- 4 gözü gazlı

- Doğal gaz ve LPG uyumlu (LPG dönüşümü ücretlidir.)

- Gaz kesme emniyeti

GW1412 Davlumbaz

B sınıfı enerji

- 3 kademeli kontrol paneli

- 60 cm genişlik

Fiyat: 7,499 TL

SEG BM 6001X INOX BULAŞIK MAKİNESİ

Ürün bilgileri

LED gösterge

Hızlı 30 dk. 40 °C

Eko (Standart program)

Fiyat: 11,999 TL

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A101 10 Temmuz Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı | A101’e 10 Temmuz’da Çekme Karavan geliyor! - Sayfa 2

TOSHIBA 55UA2363DT 55” 4K UHD ANDROID TV

Fiyat: 15,999 TL

HI-LEVEL 43” UHT750-HRT900 4K UHD TV

Fiyat: 9,499 TL

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A101 10 Temmuz Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı | A101’e 10 Temmuz’da Çekme Karavan geliyor! - Sayfa 3

RANGE RUCID ELEKTRONİK CYCLONE SÜPÜRGE

Ürün bilgileri

Elektronik ayarlanabilir vakum gücü

900 W

2,5 L kapasiteli toz haznesi

Fiyat: 2,999 TL

KİWİ KFAN-7607 ŞARJLI MASA VANTİLATÖRÜ

Ürün bilgileri

18 cm çapında

Yüksek hız performansı

3 ayarlanabilir hız

Fiyat: 379 TL

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A101 10 Temmuz Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı | A101’e 10 Temmuz’da Çekme Karavan geliyor! - Sayfa 4

VOLTA APEC APMP5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Ürün bilgileri

Boyutlar: Uzunluk 1710 mm, Genişlik 785 mm, Yükseklik 1040 mm

Batarya tipi: VRLA jel batarya

Menzil: 36 km

10 kg taşıma kapasiteli ön sepet

Dijital hız göstergesi

Dönüş kabiliyetini artıran diferansiyel sistemi

2 yıl garanti

Fiyat: 49,990 TL

VOLTA APEC APS2 ELEKTRİKLİ MOPED GÜMÜŞ GRİ

Ürün bilgileri

Boyutlar: Uzunluk 1774 mm, Genişlik 755 mm, Yükseklik 1065 mm

Kompakt tasarım

Rahat sürüş imkanı

Yüksek kalite hub motor

Ultra sessiz yolculuk

Motor gücü: 1000 W

Azami hız: 25 km/h

Şarj süresi: 7-8 saat

Fiyat: 26,990 TL

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