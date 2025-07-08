A101 10 Temmuz Aldın Aldın Kataloğu yayımlandı | A101’e 10 Temmuz’da Çekme Karavan geliyor!
A101’de indirimler sürüyor. A101 10 Temmuz 2025 Aldın Aldın kataloğu yayımlandı. A101’e 10 Temmuz’da çekme karavan geliyor.Peki, A101'de 10 Temmuz 2025 tarihinde başka hangi ürünlerde indirim var? 10 Temuz 2025 tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 10 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 10 Temmuz 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
GOODWEST CAM ANKASTRE SET
Ürün bilgileri
GW1414 Fırın
- Kolay çıkarılabilir çift cam
- A sınıfı enerji
- 3 pişirme fonksiyonu
GW 1413 Cam ocak
- 4 gözü gazlı
- Doğal gaz ve LPG uyumlu (LPG dönüşümü ücretlidir.)
- Gaz kesme emniyeti
GW1412 Davlumbaz
B sınıfı enerji
- 3 kademeli kontrol paneli
- 60 cm genişlik
Fiyat: 7,499 TL
SEG BM 6001X INOX BULAŞIK MAKİNESİ
Ürün bilgileri
LED gösterge
Hızlı 30 dk. 40 °C
Eko (Standart program)
Fiyat: 11,999 TL
TOSHIBA 55UA2363DT 55” 4K UHD ANDROID TV
Fiyat: 15,999 TL
HI-LEVEL 43” UHT750-HRT900 4K UHD TV
Fiyat: 9,499 TL
RANGE RUCID ELEKTRONİK CYCLONE SÜPÜRGE
Ürün bilgileri
Elektronik ayarlanabilir vakum gücü
900 W
2,5 L kapasiteli toz haznesi
Fiyat: 2,999 TL
KİWİ KFAN-7607 ŞARJLI MASA VANTİLATÖRÜ
Ürün bilgileri
18 cm çapında
Yüksek hız performansı
3 ayarlanabilir hız
Fiyat: 379 TL
VOLTA APEC APMP5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Ürün bilgileri
Boyutlar: Uzunluk 1710 mm, Genişlik 785 mm, Yükseklik 1040 mm
Batarya tipi: VRLA jel batarya
Menzil: 36 km
10 kg taşıma kapasiteli ön sepet
Dijital hız göstergesi
Dönüş kabiliyetini artıran diferansiyel sistemi
2 yıl garanti
Fiyat: 49,990 TL
VOLTA APEC APS2 ELEKTRİKLİ MOPED GÜMÜŞ GRİ
Ürün bilgileri
Boyutlar: Uzunluk 1774 mm, Genişlik 755 mm, Yükseklik 1065 mm
Kompakt tasarım
Rahat sürüş imkanı
Yüksek kalite hub motor
Ultra sessiz yolculuk
Motor gücü: 1000 W
Azami hız: 25 km/h
Şarj süresi: 7-8 saat
Fiyat: 26,990 TL