A101 12-18 EYLÜL HAFTANIN YILDIZLARI İNDİRİMLERİ BAŞLADI! BU FIRSAT KAÇMAZ (A101 12-18 EYLÜL)
Evdeki deterjanlar azaldıysa, tatlı krizleri de bastırdıysa bu hafta istikamet A101! 12-18 Eylül A101 Haftanın Yıldızları kataloğu çıktı. Çikolata çeşitlerinden dev indirimli toz ve sıvı deterjanlara, temizlik ürünlerinden en sevdiğiniz atıştırmalıklara kadar her şey raflarda yerini alıyor. Ekonomik temizlik ve tatlı kaçamakları için bu fırsatları kaçırmayın.
KAHVE DÜNYASI TAMBOL ANTEP FISTIKLI ÇİKOLATA
Fiyat: 77,50 TL
HAYAT SU 5 L
Fiyat: 45 TL
YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 1,25 L
Fiyat: 159,50 TL
TURSİL SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 2145 ML
Fiyat: 189,50 TL
İÇİM %3 YAĞLI SÜT 1 L
Fiyat: 59,50 TL
BİRŞAH TAM KIVAMINDA YOĞURT 3000 G
Fiyat: 175 TL
SÜTAŞ TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 700 G
Fiyat: 199,50 TL
TARABYA TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 700 G
Fiyat: 269 TL
BOZBEYİ KLASİK İNEK PEYNİRİ LOKUM GİBİ 350 G
Fiyat: 149,50 TL
ALTINKILIÇ ESKİ KAŞAR PEYNİRİ 250 G
Fiyat: 169 TL
KAANLAR TEREYAĞI 500 G
Fiyat: 319 TL
ÇAYKUR ALTINBAŞ ÇAY 500 G
Fiyat: 215 TL