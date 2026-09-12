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  4. A101 12-18 EYLÜL HAFTANIN YILDIZLARI İNDİRİMLERİ BAŞLADI! BU FIRSAT KAÇMAZ (A101 12-18 EYLÜL)

A101 12-18 EYLÜL HAFTANIN YILDIZLARI İNDİRİMLERİ BAŞLADI! BU FIRSAT KAÇMAZ (A101 12-18 EYLÜL)

Evdeki deterjanlar azaldıysa, tatlı krizleri de bastırdıysa bu hafta istikamet A101! 12-18 Eylül A101 Haftanın Yıldızları kataloğu çıktı. Çikolata çeşitlerinden dev indirimli toz ve sıvı deterjanlara, temizlik ürünlerinden en sevdiğiniz atıştırmalıklara kadar her şey raflarda yerini alıyor. Ekonomik temizlik ve tatlı kaçamakları için bu fırsatları kaçırmayın.

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A101 12-18 EYLÜL HAFTANIN YILDIZLARI İNDİRİMLERİ BAŞLADI! BU FIRSAT KAÇMAZ (A101 12-18 EYLÜL) - Sayfa 1

KAHVE DÜNYASI TAMBOL ANTEP FISTIKLI ÇİKOLATA

Fiyat: 77,50 TL

HAYAT SU 5 L

Fiyat: 45 TL

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 1,25 L

Fiyat: 159,50 TL

TURSİL SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 2145 ML

Fiyat: 189,50 TL

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A101 12-18 EYLÜL HAFTANIN YILDIZLARI İNDİRİMLERİ BAŞLADI! BU FIRSAT KAÇMAZ (A101 12-18 EYLÜL) - Sayfa 2

İÇİM %3 YAĞLI SÜT 1 L

Fiyat: 59,50 TL

BİRŞAH TAM KIVAMINDA YOĞURT 3000 G

Fiyat: 175 TL

SÜTAŞ TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 700 G

Fiyat: 199,50 TL

TARABYA TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 700 G

Fiyat: 269 TL

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A101 12-18 EYLÜL HAFTANIN YILDIZLARI İNDİRİMLERİ BAŞLADI! BU FIRSAT KAÇMAZ (A101 12-18 EYLÜL) - Sayfa 3

BOZBEYİ KLASİK İNEK PEYNİRİ LOKUM GİBİ 350 G

Fiyat: 149,50 TL

ALTINKILIÇ ESKİ KAŞAR PEYNİRİ 250 G

Fiyat: 169 TL

KAANLAR TEREYAĞI 500 G

Fiyat: 319 TL

ÇAYKUR ALTINBAŞ ÇAY 500 G

Fiyat: 215 TL

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A101 12-18 EYLÜL HAFTANIN YILDIZLARI İNDİRİMLERİ BAŞLADI! BU FIRSAT KAÇMAZ (A101 12-18 EYLÜL) - Sayfa 4

LİPTON ÜRÜNLERİNDE %25’E VARAN İNDİRİM

LİPTON YELLOW LABEL ÇAY 1000 G

Fiyat: 349 TL

LİPTON YELLOW LABEL BARDAK POŞET ÇAY 25’Lİ

Fiyat: 99 TL

LİPTON YELLOW LABEL DEMLİK POŞET ÇAY 48’Lİ

Fiyat: 120 TL

LİPTON EARL GREY ÇAY BARDAK POŞET 25’Lİ

Fiyat: 99 TL

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