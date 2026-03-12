A101 12 Mart Online "Aldın Aldın" Kataloğu! Mobilyadan teknolojiye internete özel dev kampanya!
A101’den dijital alışverişe özel büyük kampanya! Mağazalarda bulunmayan, sadece internete özel hazırlanan 'Online Aldın Aldın' kataloğu yayımlandı. Şık mobilyalardan akıllı telefonlara, beyaz eşyadan spor aletlerine ve trend ayakkabı ile saat modellerine kadar sadece internetten sipariş verilebilecek en cazip fiyat listesini sizin için derledik. İşte evini ve tarzını yenilemek isteyenler için 12 Mart 2026 Perşembe A101 online özel fırsatları...
ALTUS AL50 9825 UHD GOOGLE ANDROID TV
Fiyat: 18,299 TL
OPPO A5 8/256 GB 5G CEP TELEFONU
Fiyat: 12,599 TL
ALTUS ISI POMPALI KURUTMA MAKİNESİ
Fiyat: 14,999 TL
ALTUS ÇAMAŞIR MAKİNESİ 11 KG 15 PROGRAMLI
Fiyat: 17,999 TL
GARAJ HOME 6 KAPAKLI 2 ÇEKMECELİ DOLAP
Fiyat: 8,349 TL
DOĞTAŞ MONA LİNE ÜÇLÜ KOLTUK
Fiyat: 13,999 TL
