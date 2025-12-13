  1. Ekonomim
  4. A101 13-19 Aralık Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101’e hangi ürünler geliyor?

A101 13-19 Aralık Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101’e hangi ürünler geliyor?

A101 markette aralık ayı indirimleri sürüyor. A101 market 13-19 Aralık 2025 haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı. A101’de birçok indirimli ürün raflarda alıcılarını bekliyor. Peki, A101'de 06-12 Aralık 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 13-19 Aralık 2025 tarihlerinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 06-12 Aralık 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 13-19 Aralık 2025 haftanın yıldızları kataloğu…

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 5 L

Fiyat: 449,50 TL

ÇAYKUR RİZE TURİST ÇAYI 500 G

Fiyat: 135 TL

BİNGO TOZ DETERJAN 10 KG

Fiyat: 389 TL

PINAR YARIM YAĞLI SÜZME PEYNİR 1 KG

Fiyat: 175 TL

İÇİM KAŞAR PEYNİRİ 500 G

Fiyat: 169 TL

PINAR LABNE 180 G

Fiyat: 57,50 TL

SLEEPY BIO NATURAL HİJYENİK PED 10’LU GECE

Fiyat: 35 TL

SLEEPY BIO NATURAL HİJYENİK PED 14’LÜ NORMAL

Fiyat: 35 TL

SLEEPY BIO NATURAL HİJYENİK PED 12’Lİ UZUN

Fiyat: 35 TL

 

