  4. A101 15-18 Ocak 2026 Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler geliyor?

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 15-18 Ocak 2026 tarihleri arasında sebze, meyve ve birçok gıda ürününde indirimler sizleri bekliyor. Peki, A101'de 15-18 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 08-11 Ocak 2026 tarihleri arasında A101’e hangi ürünler geliyor? A101 15-18 Ocak 2026 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 15-18 Ocak 2026 aktüel gıda ürünleri indirimli fiyatlar…

ŞEKER DOMATES 250 G

Fiyat: 34,90 TL

PATATES KG

Fiyat: 15,90 TL

GREYFURT KG

Fiyat: 37,90 TL

YUMURTA 30'LU

Fiyat: 145 TL

SALATALIK KG

Fiyat: 59,50 TL

SOĞAN KG

Fiyat: 11,90 TL

