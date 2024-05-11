A101 16 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e Elektrikli Motorlu Bisiklet geliyor!
A101 Mayıs ayı indirimleri devam ediyor. A101 16 Mayıs 2024 perşembe aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 16 Mayıs A101 markete beyaz eşyadan, televizyona, gazlı barbeküden, elektrikli motorlu bisiklete, dolaptan, piknik malzemelerine, tencereden, bisiklete onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. İşte 16 Mayıs perşembe A101 indirimleri...
Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 15.490 TL
Hascevher Kumsal Tencere 6 Parça 749 TL
Emaye Kek & Turta Kalıbı Çeşitleri 99,90 TL
Paşabahçe Tuzluk Seti 2'li 34,90 TL
Tantoni Çift Katmanlı Çelik Su Şişesi 279 TL
Borosilikat Cam Pipet 6+1 24,90 TL
Kütahya Porselen Suffle Kabı 29,90 TL
Beslenme Kutusu 69,90 TL
Karma Plastik Ürünler 19,90 TL
Kapaklı Hamur Leğeni 59,90 TL
Pompalı Termos 299 TL
Piknik Sepeti 179 TL
Kare Kase 9,90 TL
20 Jant Bisiklet 2.499 TL
Triathlon Uzaktan Kumandalı Koşu ve Yürüyüş Bandı 5.599 TL
Ayarlanabilir Barfiks Çubuğu 249 TL
26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.799 TL
Ahşap Kaykay 299 TL
Pinpon Topu 6'lı 39,90 TL
Oyuncak 12V Kumandalı Akülü Araba 5.999 TL