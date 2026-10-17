A101 17 EKİM KATALOĞU! 17 EKİM'DE A101'DE NELER VAR? HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİME GİRDİ? (A101 17-23 EKİM)
A101’de 17-25 Ekim tarihleri arasında geçerli Haftanın Yıldızları kataloğuyla ev ekonomisine büyük destek geliyor! Mutfak masraflarını hafifletecek temel gıda ürünlerinden, temizliğin vazgeçilmezi sıvı çamaşır deterjanı, yumuşatıcı ve bulaşık makinesi kapsüllerine kadar en çok ihtiyaç duyulan ürünler raflarda yerini alıyor. Ayrıca kişisel bakımın olmazsa olmazı şampuan, saç kremi, deodorant ve roll-on çeşitlerinde de kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Stoklarla sınırlı bu popüler ürünler, bu hafta A101 marketlerinde sizleri bekliyor!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
BİNGO SOFT KONSANTRE YUMUŞATICI 1440 ML
Fiyat: 159,50 TL
BİNGO SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 3 L
Fiyat: 205 TL
2 | 7
A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;
BAHÇIVAN/TORKU/ALTINKILIÇ LABNE 3X180 G
Fiyat: 165 TL
LIPTON DEMLİK POŞET ÇAY 100’LÜ EARL GREY/YELLOW LABEL
Fiyat: 170 TL
CEM BİBER DOLGULU YEŞİL ZEYTİN 900 G
Fiyat: 185 TL
CEM SİYAH ZEYTİN 800 G
Fiyat: 125 TL
3 | 7