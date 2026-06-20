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A101 20-26 Haziran Haftanın Yıldızları yayınlandı: Gıda ve deterjanda kaçırılmayacak dev indirim!

A101, 20-26 Haziran tarihleri arasında geçerli olan yeni Haftanın Yıldızları aktüel ürünler broşürünü tüketicilerle paylaştı. Bu haftanın öne çıkan kampanyasında özellikle temel gıda malzemeleri ile temizlik ve deterjan ürün gruplarında büyük fiyat avantajları göze çarpıyor. Mutfak ve ev ekonomisine katkı sağlayacak cazip fırsatların yer aldığı katalogda, her evin vazgeçilmezi olan popüler markalı ürünler büyük indirimlerle raflardaki yerini aldı. Fırsat ürünleri A101 marketlerinde, online kanalda ve A101 Kapıda uygulamasında sınırlı stoklarla satışa sunuluyor.

A101 20-26 Haziran Haftanın Yıldızları yayınlandı: Gıda ve deterjanda kaçırılmayacak dev indirim! - Sayfa 1

PEYSAN TEREYAĞI 1 KG

Fiyat: 469 TL

BİRŞAH SADE KEFİR 1 L

Fiyat: 55 TL

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A101 20-26 Haziran Haftanın Yıldızları yayınlandı: Gıda ve deterjanda kaçırılmayacak dev indirim! - Sayfa 2

BİNGO TOZ DETERJAN 10 KG BEYAZLAR VE RENKLİLER

Fiyat: 399 TL

PRİL SIVI BULAŞIK DETERJANI 4 KG

Fiyat: 199 TL

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A101 20-26 Haziran Haftanın Yıldızları yayınlandı: Gıda ve deterjanda kaçırılmayacak dev indirim! - Sayfa 3

RAID VE OFF ÜRÜNLERİNDE %22’YE VARAN İNDİRİM!

OFF! SİNEKKOVAR LOSYON 100 ML

Fiyat: 159 TL

RAID BÖCEKSAVAR MAX 300 ML

Fiyat: 219 TL

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A101 20-26 Haziran Haftanın Yıldızları yayınlandı: Gıda ve deterjanda kaçırılmayacak dev indirim! - Sayfa 4

DOĞUŞ ÇAY ÜRÜNLERİNDE %30’A VARAN İNDİRİM!

DOĞUŞ GURME ÇAY 1 KG

Fiyat: 270 TL

DOĞUŞ BLACK LABEL BARDAK POŞET SİYAH ÇAY 25’Lİ

Fiyat: 46 TL

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