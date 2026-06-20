A101 20-26 Haziran Haftanın Yıldızları yayınlandı: Gıda ve deterjanda kaçırılmayacak dev indirim!
A101, 20-26 Haziran tarihleri arasında geçerli olan yeni Haftanın Yıldızları aktüel ürünler broşürünü tüketicilerle paylaştı. Bu haftanın öne çıkan kampanyasında özellikle temel gıda malzemeleri ile temizlik ve deterjan ürün gruplarında büyük fiyat avantajları göze çarpıyor. Mutfak ve ev ekonomisine katkı sağlayacak cazip fırsatların yer aldığı katalogda, her evin vazgeçilmezi olan popüler markalı ürünler büyük indirimlerle raflardaki yerini aldı. Fırsat ürünleri A101 marketlerinde, online kanalda ve A101 Kapıda uygulamasında sınırlı stoklarla satışa sunuluyor.
BİNGO TOZ DETERJAN 10 KG BEYAZLAR VE RENKLİLER
Fiyat: 399 TL
PRİL SIVI BULAŞIK DETERJANI 4 KG
Fiyat: 199 TL
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RAID VE OFF ÜRÜNLERİNDE %22’YE VARAN İNDİRİM!
OFF! SİNEKKOVAR LOSYON 100 ML
Fiyat: 159 TL
RAID BÖCEKSAVAR MAX 300 ML
Fiyat: 219 TL
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