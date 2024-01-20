A101 20 Ocak cumartesi indirim kataloğu yayımlandı! A101'de bugün hangi ürünlerde var?
A101 20 Ocak cumartesi indirim kataloğu yayımlandı. 20 Ocak A101 indirimli ürünler bugün sizlerle buluşuyor. Türkiye'nin dev market zincirlerinden biri olan A101 markette bugün hangi ürünlerde indirim var? İşte 20 Ocak cumartesi indirim listesi...
Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 79 TL
Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 149 TL
Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peşir 1 Kg 131 TL
Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 69 TL
Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 79 TL
Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 149 TL
Tukaş / Burcu Domates Salçası 830 gr 34,50 TL
Galle Salatalık Turşusu 680 gr 18,50 TL
Ülker Halley Biküvi Çeşitleri 24,75 TL
Piliç Döner 200 gr 38,90 TL
Ülker Pötibör Bisküvi Çeşitleri 175 gr 12,90 TL
Ülker Çokonat Gofret 33 gr 7,50 TL
Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 62,90 TL
Rinso Sıvı Deterjan 3 Litre 109 TL
Cif Banyo ve Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 34,90 TL
Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 119 TL
Finish Quantum Max Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Kapsülü 62'li 249 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli)
Yayla Tane Tane Pilavlık Pirinç 1 Kg 30 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli)