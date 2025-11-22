A101 22-28 Kasım Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101’e hangi ürünler geliyor?
A101 markette kasım ayı indirimleri sürüyor. A101 market 22-28 Kasım 2025 haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı. A101’de birçok indirimli ürün raflarda alıcılarını bekliyor. Peki, A101'de 22-28 Kasım 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 22-28 Kasım 2025 tarihlerinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 22-28 Kasım 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 22-28 Kasım 2025 haftanın yıldızları kataloğu…
BİRŞAH TAM YAĞLI HOMOJENİZE YOĞURT 1,5 KG
Fiyat: 65 TL
PINAR TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 500 G
Fiyat: 109 TL
