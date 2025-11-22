  1. Ekonomim
A101 22-28 Kasım Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101’e hangi ürünler geliyor?

A101 markette kasım ayı indirimleri sürüyor. A101 market 22-28 Kasım 2025 haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı. A101’de birçok indirimli ürün raflarda alıcılarını bekliyor. Peki, A101'de 22-28 Kasım 2025 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 22-28 Kasım 2025 tarihlerinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 22-28 Kasım 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 22-28 Kasım 2025 haftanın yıldızları kataloğu…

ORKİDE AYÇİÇEK YAĞI 5 L

Fiyat: 429,50 TL

HASATA GÖNEN BALDO PİRİNÇ 2 KG

Fiyat: 199,50 TL

BİRŞAH TAM YAĞLI HOMOJENİZE YOĞURT 1,5 KG

Fiyat: 65 TL

PINAR TAM YAĞLI SÜZME PEYNİR 500 G

Fiyat: 109 TL

ETİ HOŞBEŞ GOFRET 142 G

Fiyat: 39 TL

ETİ BURÇAK SÜTLÜ KREMALI BİSKÜVİ 4X100 G

Fiyat: 57 TL

10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

BİNGO SIVI DETERJAN 2L

Fiyat: 99 TL

BİNGO SOFT KONSANTRE YUMUŞATICI 960 ML

Fiyat: 75 TL

