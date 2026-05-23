A101 23-29 Mayıs Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı: Temel Gıda ürünlerinde dev kampanya!
A101, 23-29 Mayıs tarihlerinde geçerli yeni Haftanın Yıldızları kataloğunu yayınladı. Mutfak masraflarını hafifletecek dev kampanyada en dikkat çeken fırsat, Doğuş Çay ürünlerinde %30'a varan indirim oldu. Temel gıda ihtiyaçlarında da büyük fiyat düşüşleri var; çay, kahve, şeker, bakliyat ve peynir çeşitleri raflarda avantajlı fiyatlarla yer alıyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bu indirimler, hafta boyunca tüm A101 mağazalarında geçerli olacak. Stoklar tükenmeden en yakın A101 mağazasına uğrayın!
PINAR YARIM YAĞLI SÜZME PEYNİR 1 KG
Fiyat: 215 TL
OVADAN BALDO PİRİNÇ 1 KG
Fiyat: 73,50 TL
ETİ HOŞBEŞ GOFRET 142 G
Fiyat: 47 TL
ETİ KARE SÜTLÜ ÇİKOLATA 60 G
Fiyat: 45 TL
NESCAFE KLASİK KAHVE 100 G
Fiyat: 149 TL
NESCAFE GOLD KAHVE 100 G
Fiyat: 199 TL
DOĞUŞ ÇAY ÜRÜNLERİNDE %30'A VARAN İNDİRİM!
DOĞUŞ KIRMIZI DEM 1000 G
Fiyat: 239 TL
DOĞUŞ BLACK LABEL BARDAK POŞET ÇAY 25’Lİ
Fiyat: 46 TL
