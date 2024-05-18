A101 23 Mayıs 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu! A101'e Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi geliyor!
A101 Mayıs ayı indirimleri devam ediyor. A101 23 Mayıs 2024 perşembe aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 23 Mayıs A101 markete beyaz eşyadan, televizyona, halı yıkama makinesinden, elektrikli motorlu bisiklete, koltuk takımından, mutfak malzemelerine, bebek bezinden, oyuncağa onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. İşte 23 Mayıs A101 indirimleri...
VOLTA VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 27.990 TL
Togo Kaplamalı Gofret Çeşitleri 2.75 TL
Nestle Damak Nostalji Antep Fıstıklı Çikolata Çeşitleri 34.50 TL
Hanımeller Kurabiye Tuzlu Karma 17.50 TL
1 kg Altın Hasat Siyah Ay Çekirdeği 69.95 TL
3 L Booly Meyveli İçecek Çeşitleri 39 TL
1 L Dooy Meyveli İçecek 21.50 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Çeşitleri 7 TL
Lizbon Koltuk Takımı 12.900 TL
Mila Koltuk Takımı 12.900 TL
Rio Konsol 1.990 TL
SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 9.999 TL
SEG Buzdolabı 7.999 TL
SEG 12 kg Çamaşır Makinesi 13.499 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.299 TL
Goodwest Beyaz Cam 3'lü Ankastre Set 5.999 TL