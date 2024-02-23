A101 24 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101 markete yarın hangi ürünler geliyor?
A101 market 24 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 Şubat ayı indirimleri devam ediyor. A101 24 Şubat 2024 aktüel kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. Yarın onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alacak. Yarın A101 markete hangi ürünler geliyor? İşte 24 Şubat 2024 A101'de yer alan indirimli ürünler...
Keyfe Dibek Kahvesi 200 gr 36,90 TL
Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 135 TL
Şahin Çemeni Sıyrılmış Pastırma 80 gr 79 TL
Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 139 TL
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 99 TL
Peynes Lor Peyniri 500 gr 29 TL
Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 109 TL
Eker Sade Kefir 1 Litre 37,50 TL
Altınkılıç Sade Kefir 1 Litre 39 TL
Ahir Tulum Peyniri 450 gr 114,50 TL
Yumoş Sprey Çeşitleri 450 ml 49,50 TL
Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 66 TL
Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml 59 TL
Eti Finger Bisküvi 900 gram 59,90 TL
Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 29,90 TL
Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 4 x 100 g 34,90 TL
Eti Kurabi Kakaolu Kurabiye 198 g 24,90 TL
Eti Nero Kakaolu Kremalı Bisküvi 110 g 10,50 TL
Eti Kakaolu Bisküvi 125 g 11,50 TL
Eti Browni Gold Kakaolu Çikolata Soslu Kek 9x20 g 26,90 TL
Eti Tutku Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 g 10,50 TL
Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 1 kg 72,90 TL
Eti Cin Çilek Soslu Bisküvi 27,90 TL
Eti Cin Portakal Soslu Bisküvi 27,90 TL
Eti Süt Burger çeşitleri 7 TL
Eti Petito Patisi Figürlü Sütlü Çikolata 6 TL
Eti Petito Çıtır Toplu Sütlü Çikolata 6 TL
Eti Lifalif Yulaf Bar Çeşitleri 9,90 TL
Eti Lifalif İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 29,50 TL
Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 gram 29,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 66,90 TL
Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri 960 ml 39,90 TL