  4. A101 25-31 Aralık 2025 Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler geliyor?

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 25-31 Aralık 2025 tarihleri arasında sebze, meyve ve birçok gıda ürününde indirimler sizleri bekliyor. Peki, A101'de 10-13 Nisan tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 25-31 Aralık 2025 tarihleri arasında A101’e hangi ürünler geliyor? A101 10-13 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 25-31 Aralık 2025 aktüel gıda ürünleri indirimli fiyatlar…

KIRMIZI LAHANA KG

Fiyat: 29,50 TL

BROKOLİ KG

Fiyat: 44 TL

KEREVİZ KG

Fiyat: 44,90 TL

STARKİNG ELMA KG

Fiyat: 74,90 TL

MANDALİNA KG

Fiyat: 19,50 TL

YUMURTA 30'LU

Fiyat: 145 TL

