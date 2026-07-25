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  4. A101 25-31 Temmuz Haftanın Yıldızları: Mutfak masraflarını kısmak isteyenler bu listeye bakmalı!

A101 25-31 Temmuz Haftanın Yıldızları: Mutfak masraflarını kısmak isteyenler bu listeye bakmalı!

Ev ekonomisini rahatlatacak A101 25-31 Temmuz Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı. Bu hafta peynirden bakliyata, ayçiçek yağından çay ve şekere kadar mutfağın en çok harcama yapılan kalemleri uygun fiyatlarla A101’de sizi bekliyor. 31 Temmuz'a kadar sürecek bu fırsat listesi, haftalık market alışverişinde bütçesini dengelemek isteyenler için tasarruf imkanı sunuyor.

A101 25-31 Temmuz Haftanın Yıldızları: Mutfak masraflarını kısmak isteyenler bu listeye bakmalı! - Sayfa 1

BAHÇIVAN YARIM YAĞLI DİLİMLİ TOST PEYNİRİ 1 KG

Fiyat: 379 TL

KAANLAR AZ YAĞLI TAZE PEYNİR 1 KG

Fiyat: 195 TL

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A101 25-31 Temmuz Haftanın Yıldızları: Mutfak masraflarını kısmak isteyenler bu listeye bakmalı! - Sayfa 2

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 1,25 L

Fiyat: 159 TL

DOĞUŞ RİZE ÇAY 1 KG

Fiyat: 269 TL

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A101 25-31 Temmuz Haftanın Yıldızları: Mutfak masraflarını kısmak isteyenler bu listeye bakmalı! - Sayfa 3

ÇAYKUR ALTINBAŞ ÇAY 500 G

Fiyat: 199,50 TL

BAHÇIVAN RENDE MOZZARELLA PEYNİRİ 150 G

Fiyat: 59,50 TL

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A101 25-31 Temmuz Haftanın Yıldızları: Mutfak masraflarını kısmak isteyenler bu listeye bakmalı! - Sayfa 4

TURSİL TOZ DETERJAN BEYAZLAR VE RENKLİLER 10 KG

Fiyat: 399 TL

PERWOLL SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI SİYAHLAR/RENKLİLER 2,97 L

Fiyat: 219 TL

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