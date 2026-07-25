A101 25-31 Temmuz Haftanın Yıldızları: Mutfak masraflarını kısmak isteyenler bu listeye bakmalı!
Ev ekonomisini rahatlatacak A101 25-31 Temmuz Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı. Bu hafta peynirden bakliyata, ayçiçek yağından çay ve şekere kadar mutfağın en çok harcama yapılan kalemleri uygun fiyatlarla A101’de sizi bekliyor. 31 Temmuz'a kadar sürecek bu fırsat listesi, haftalık market alışverişinde bütçesini dengelemek isteyenler için tasarruf imkanı sunuyor.
BAHÇIVAN YARIM YAĞLI DİLİMLİ TOST PEYNİRİ 1 KG
Fiyat: 379 TL
KAANLAR AZ YAĞLI TAZE PEYNİR 1 KG
Fiyat: 195 TL
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ÇAYKUR ALTINBAŞ ÇAY 500 G
Fiyat: 199,50 TL
BAHÇIVAN RENDE MOZZARELLA PEYNİRİ 150 G
Fiyat: 59,50 TL
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