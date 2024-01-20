A101 25 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
A101 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101 25 Ocak aktüel ürünler kataloğundaki uygun fiyatlı birbirinden farklı ürünlerle bu hafta sizlerle buluşuyor. Yeni yılda da indirimlerine devam eden A101 markette 25 Ocak aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli ürünler...
Onvo 55" Ultra HD Webos 2.0 Smart Led Tv 11.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 14.399 TL
Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 12.199 TL
HI-LEVEL 32" Webos HD Ready Tv 4.599 TL
Reeder S19 Max Pro Cep Telefonu 3.499 TL
WD 2 TB Harici Hard Dİsk 2.199 TL
Piranha Şarjlı Çocuk Dijital Fotoğraf Makinesi 999 TL
SanDisk 64 GB Micro SD Kart 199 TL
Piranha 2212 Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık 239 TL
Piranha 3101 Akıllı Dokunmatik Kalem 299 TL
Piranha Mıknatıslı Telefon Tutucu 19,90 TL
SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 TL
SEG ST 283 Buzdolabı 8.599 TL
Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2.199 TL
Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 239.990 TL
Volta VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 37.990 TL