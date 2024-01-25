A101 25 Ocak perşembe aktüel ürünler kataloğu! Bugün A101’de hangi ürünler indirimde?
A101 25 Ocak aktüel ürünler kataloğu bugün sizlerle buluşuyor. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan A101’de televizyon, akıllı cep telefonu çeşitleri, ayakkabılar, dolaplar ve tencerelerden, elektronik ev aletlerine onlarca farklı ürün satışa sunulacak. Uygun fiyatlı ürünler A101'de sizleri bekliyor. İşte aktüel ürünler kataloğu...
Korkmaz Omlet Seti 1.999 TL
Nehir Flesta Sade Çatal Kaşık Takımı 60 Parça 1.499 TL
Nehir Flesta Sade Çatal Kaşık Bıçak Takımı 36 Parça 1.049 TL
Nehir Flesta Sade Çatal Kaşık Takımı 30 Parça 659 TL
Adidas Gazelle BB2502 Genç Ayakkabı 2.199 TL
Skechers 149756-BKMT Kadın Ayakkabı 1.999 TL
Skechers 52631-BKRD Erkek Ayakkabı 1.899 TL
Skechers 52631-CCBK Erkek Ayakkabı 1.799 TL
Adidas GY0845 Kadın Ayakkabı 1.699 TL
Skechers 232691-BBK Erkek Ayakkabı 1.999 TL
Skechers 52630-BBK Erkek Ayakkabı 1.899 TL
Skechers 124960-Bkw Kadın Ayakkabı 1.799 TL
PHILIPS Kahve Makinesi 19.399 TL
Dreame Vacuum Mep D9 Robot Süpürge 9.499 TL
Korkmaz A444 Vertex Duo Blender 929 TL
Korkmaz Toz Torbasız Elektrikli Sürpürge 2.999 TL
Tefal Kazanlı Ütü 4.999 TL
PHILIPS 55PUS8108 4K ULTRA HD 55'' Uydu Alıcı Smart Led TV 22.199 TL
Lenova Notebook 11.499 TL
TECNO Pova Neo 128 GB 6 GB RAM Cep Telefonu 4.999 TL
SAMSUNG Kablosuz Mause 449 TL
PHILIPS Kablosuz Şarj Standı 899 TL