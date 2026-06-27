A101 27 Haziran-3 Temmuz Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı: Ayçiçek yağı ve çayda dev indirim!
A101 27 Haziran-3 Temmuz Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı: Ayçiçek yağı ve çayda dev indirim!
A101 27 Haziran - 3 Temmuz Haftanın Yıldızları indirim kataloğu yayınlandı. Merakla beklenen yeni kampanya döneminde süt, yoğurt, ayçiçek yağı, küp şeker, çay ve kahve gibi temel gıda ürünlerinde büyük fiyat avantajları başladı. Mutfak masraflarını azaltmak isteyen tüketiciler için hazırlanan bu özel listede, en çok tüketilen temel ihtiyaç maddeleri cazip etiketlerle raflardaki yerini aldı. Kaliteli markaların indirimli ürünleri 3 Temmuz tarihine kadar tüm A101 marketlerinde yer alıyor. Siz de fırsatları kaçırmamak ve bütçenizi korumak için A101’e uğramayı unutmayın.
PINAR SÜT 1 L
Fiyat: 49 TL
YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 1,25 L
Fiyat: 149 TL
1 | 8
ETİ BROWNI INTENSE
Fiyat: 19,50 TL
ETİ ÇİKOLATALI GOFRET
Fiyat: 12 TL
2 | 8
NESTLE CLASSIC ÇİKOLATA 60 G
Fiyat: 55 TL
NESCAFE SÜTLÜ KÖPÜKLÜ LATTE 9’LU
Fiyat: 79,50 TL
3 | 8
A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;
MURATBEY TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1 KG
Fiyat: 479 TL
OMO TOZ DETERJAN 3 KG SIK YIKANANLAR
Fiyat: 139 TL
4 | 8
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