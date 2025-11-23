  1. Ekonomim
  4. A101 28 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli Haftanın Yıldızları kataloğu! A101 indirimli ürünler!

A101 markette kasım ayı indirimleri sürüyor. A101 market 28 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı. A101’de birçok indirimli ürün raflarda alıcılarını bekliyor. Peki, A101'de 28 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli hangi ürünlerde indirim var? A101’e hangi ürünler geldi? A101 28 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 28 Kasım 2025 tarihine kadar geçerli haftanın yıldızları kataloğu…

DOĞUŞ KARADENİZ ÇAYI 1 KG

Fiyat: 199 TL

EFOR GELENEKSEL KARADENİZ ÇAYI 1 KG

Fiyat: 179 TL

LOGİ KAĞIT HAVLU 3 KATLI 12’Lİ

Fiyat:117 TL

LOGİ TUVALET KAĞIDI 3 KATLI 32’Lİ

Fiyat: 179,50 TL

ETİ POPKEK 60 G

Fiyat: 10 TL

ETİ CİN BİSKÜVİ 13X25 G

Fiyat: 48 TL

10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

BİNGO SIVI DETERJAN 2 L

Fiyat: 99 TL

DOMESTOS ULTRA ÇAMAŞIR SUYU 1850 ML

Fiyat: 75 TL

