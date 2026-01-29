  1. Ekonomim
  4. A101 29 Ocak-01 Şubat 2026 Tazenin Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'e hangi ürünler geliyor?

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 29 Ocak-01 Şubat 2026 tarihleri arasında sebze, meyve ve birçok gıda ürününde indirimler sizleri bekliyor. Peki, A101'de 15-18 Ocak 2026 tarihleri arasında hangi ürünlerde indirim var? 29 Ocak-01 Şubat 2026 tarihleri arasında A101’e hangi ürünler geliyor? A101 15-18 Ocak 2026 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 29 Ocak-01 Şubat 2026 tazenin yıldızları indirimli fiyatlar…

30’LU YUMURTA

Fiyat: 139 TL

KOMBİNET DANA KIYMA 400 G

Fiyat: 259 TL

SOĞAN KG

Fiyat: 12,90 TL

1 | 3
MANDALİNA KG

Fiyat: 34,90 TL

KİVİ KG

Fiyat: 99,50 TL

DEVECİ ARMUT KG

Fiyat: 54,90 TL

2 | 3
AYVA KG

Fiyat: 99,50 TL

KIVIRCIK

Adet fiyatı: 29,50 TL

ZERDEÇAL PAKET 100 G

Fiyat: 49,50 TL

3 | 3
