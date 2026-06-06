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  4. A101 3-12 Haziran Haftanın Yıldızları kataloğu: Gıda ürünlerinde bütçe dostu fiyatlar sizi bekliyor!

A101 3-12 Haziran Haftanın Yıldızları kataloğu: Gıda ürünlerinde bütçe dostu fiyatlar sizi bekliyor!

A101, tüketicilerin yakından takip ettiği 3-12 Haziran Haftanın Yıldızları aktüel kataloğunu resmi olarak yayımladı. Yeni dönem kampanyasında hanehalkı harcamalarını hafifletmek adına özellikle temel gıda maddeleri, kahvaltılık ürünler ve şarküteri çeşitlerindeki maliyet avantajları dikkat çekiyor. Ev ekonomisinde harcanabilir kişisel gelirleri korumayı hedefleyen tasarruflu gıda ürünleri, kampanya süresi boyunca Türkiye genelindeki tüm A101 mağazalarında ucuz fiyat etiketleriyle raflarda yer alacak.

A101 3-12 Haziran Haftanın Yıldızları kataloğu: Gıda ürünlerinde bütçe dostu fiyatlar sizi bekliyor! - Sayfa 1

SÜTAŞ TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 700 G

Fiyat: 189 TL

PINAR SÜT 1 L

Fiyat: 65 TL

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A101 3-12 Haziran Haftanın Yıldızları kataloğu: Gıda ürünlerinde bütçe dostu fiyatlar sizi bekliyor! - Sayfa 2

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 4,5 L

Fiyat: 449,50 TL

ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAYI 500 G

Fiyat: 135 TL

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A101 3-12 Haziran Haftanın Yıldızları kataloğu: Gıda ürünlerinde bütçe dostu fiyatlar sizi bekliyor! - Sayfa 3

TCHIBO KAHVELERDE %35’E VARAN İNDİRİM

GOLD SELECTION EKO PAKET KAHVE 75 G

Fiyat: 160 TL

TCHIBO GOLD SELECTION FİLTRE KAHVE 250 G

Fiyat: 195 TL

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A101 3-12 Haziran Haftanın Yıldızları kataloğu: Gıda ürünlerinde bütçe dostu fiyatlar sizi bekliyor! - Sayfa 4

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

SARELLE KAKAOLU FINSIK EZMESİ 800 G

Fiyat: 275 TL

 PAŞABAHÇE RENKLİ KAPAKLI CAM SAKLAMA KABI 4’LÜ 310 CC

Fiyat: 119 TL

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