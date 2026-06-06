A101 3-12 Haziran Haftanın Yıldızları kataloğu: Gıda ürünlerinde bütçe dostu fiyatlar sizi bekliyor!
A101, tüketicilerin yakından takip ettiği 3-12 Haziran Haftanın Yıldızları aktüel kataloğunu resmi olarak yayımladı. Yeni dönem kampanyasında hanehalkı harcamalarını hafifletmek adına özellikle temel gıda maddeleri, kahvaltılık ürünler ve şarküteri çeşitlerindeki maliyet avantajları dikkat çekiyor. Ev ekonomisinde harcanabilir kişisel gelirleri korumayı hedefleyen tasarruflu gıda ürünleri, kampanya süresi boyunca Türkiye genelindeki tüm A101 mağazalarında ucuz fiyat etiketleriyle raflarda yer alacak.
TCHIBO KAHVELERDE %35’E VARAN İNDİRİM
GOLD SELECTION EKO PAKET KAHVE 75 G
Fiyat: 160 TL
TCHIBO GOLD SELECTION FİLTRE KAHVE 250 G
Fiyat: 195 TL
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