A101 31 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu! A101’de hangi ürünlerde indirim var?
A101 market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. A101 market 31 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. 31 Ekim’e kadar onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. Peki, A101 markette hangi ürünler geldi? A101'de hangi ürünlerde indirim var? İşte 31 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli A101'de yer alan indirimli ürünler...
TARABYA TAM YAĞLI KAŞAR PEYNİRİ 500 G
Fiyat: 139,50 TL
BİRŞAH YARIM YAĞLI YOĞURT 2 KG
Fiyat: 65 TL
DOMESTOS ULTRA ÇAMAŞIR SUYU 750 ML
Fiyat: 55,50 TL
PORÇÖZ PAS VE KİREÇ ÇÖZÜCÜ 1 L
Fiyat: 55 TL
