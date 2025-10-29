A101 31 Ekim tarihine kadar geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101 indirimli ürünler!
A101 market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. A101 market 31 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. 31 Ekim’e kadar onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. Peki, A101 markette hangi ürünler geldi? A101'de hangi ürünlerde indirim var? İşte 31 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli A101'de yer alan indirimli ürünler...
TORKU/KAANLAR TRAKYA TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 1 KG
Fiyat: 199 TL
PEYNES SÜZME TAM YAĞLI TAZE BEYAZ PEYNİR 500 G
Fiyat: 75 TL
ÜLKER BİSKREM KAKAOLU KREMA DOLGULU BİSKÜVİ 100 G
Fiyat: 17,50 TL
ÜLKER ÇİZİ PEYNİRLİ SOĞANLI KRAKER 120 G
Fiyat: 31,50 TL
TAFT CURL EXTRA SAÇ KÖPÜĞÜ 150 ML
Fiyat: 169,90 TL
TAFT ULTIMATE SAÇ SPREYİ 250 ML
Fiyat: 169,90 TL
