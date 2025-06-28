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  4. A101'e 3 Temmuz'da Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 3 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101'e 3 Temmuz'da Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 3 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

A101’de indirimler sürüyor. A101 3 Temmuz 2025 Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı.Peki, A101'de 3 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 3 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 3 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 3 Temmuz 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…

A101'e 3 Temmuz'da Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 3 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

SEG CM 911 INV 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün bilgileri

9 kg yıkama

15 program

1000 devir

Sessiz inverter motor

Çocuk kilidi

Ön yıkama

LED gösterge

Fiyat: 11,599 TL

SEG NF 4831 NO-FROST BUZDOLABI

Ürün bilgileri

Soğutucu net hacim: 353 L

Dondurucu net hacim: 98 L

Dondurma kapasitesi: 7 kg/24 saat

Yıllık enerji  tüketimi: 249 kWh/a

Fiyat: 17,599 TL

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A101'e 3 Temmuz'da Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 3 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

TOSHIBA 65UA 2363DT65” 4K ULTRA HD ANDROID TV

Fiyat: 23,999 TL

ONVO 550VF5000AQ 55” FRAMELESS ULTRA UHD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 16,799 TL

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A101'e 3 Temmuz'da Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 3 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

TEK KİŞİLİK ŞİŞME YATAK

Ürün bilgileri

76 x 185 x 22 cm

Eşit hava dağılımı sağlayan hava odası sistemi

Terletmeyen konforlu uyuma yüzeyi

Kadifemsi doku

Emniyet valf sistemi

1 adet tamir yaması

Fiyat: 749 TL

GOLF KOLTUK

Fiyat: 259 TL

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A101'e 3 Temmuz'da Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 3 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

RE VOLT RSX7 150CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Ürün bilgileri

Çalışma prensibi: İçten yanmalı, 4 zamanlı, tek silindir

Motor kapasitesi 150 cm³

Uzunluk: 2050 mm

Genişlik: 778 mm

Dingil mesafesi: 1370 mm

Kütle: 121 kg

Azami taşıma kapasitesi: 150 kg

Soğutma: Hava soğutmalı

Şanzıman: CVT şanzıman

Kütle: 145 kg

Yokuş kalkış kabiliyeti: %15

Yakıt tankı kapasitesi: 6,5 L

Özel tasarım dijital gösterge

Dahili arıza teşhis sistemi

Euro 5+ seviyesi çevre performansı

Fiyat: 64,990 TL

26 JANT TEK AMORTİSÖRLÜ BİSİKLET

Ürün bilgileri

Çelik kadro

Amortisörlü çelik maşa

21 vites

V-fren sistemi

Alüminyum jant

Fiyat: 4,190 TL

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