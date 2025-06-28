A101'e 3 Temmuz'da Benzinli Motosiklet geliyor! (A101 3 TEMMUZ PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’de indirimler sürüyor. A101 3 Temmuz 2025 Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı.Peki, A101'de 3 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 3 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde A101’e hangi ürünler geliyor? A101 3 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 3 Temmuz 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu…
SEG CM 911 INV 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün bilgileri
9 kg yıkama
15 program
1000 devir
Sessiz inverter motor
Çocuk kilidi
Ön yıkama
LED gösterge
Fiyat: 11,599 TL
SEG NF 4831 NO-FROST BUZDOLABI
Ürün bilgileri
Soğutucu net hacim: 353 L
Dondurucu net hacim: 98 L
Dondurma kapasitesi: 7 kg/24 saat
Yıllık enerji tüketimi: 249 kWh/a
Fiyat: 17,599 TL
TOSHIBA 65UA 2363DT65” 4K ULTRA HD ANDROID TV
Fiyat: 23,999 TL
ONVO 550VF5000AQ 55” FRAMELESS ULTRA UHD QLED GOOGLE TV
Fiyat: 16,799 TL
TEK KİŞİLİK ŞİŞME YATAK
Ürün bilgileri
76 x 185 x 22 cm
Eşit hava dağılımı sağlayan hava odası sistemi
Terletmeyen konforlu uyuma yüzeyi
Kadifemsi doku
Emniyet valf sistemi
1 adet tamir yaması
Fiyat: 749 TL
GOLF KOLTUK
Fiyat: 259 TL
RE VOLT RSX7 150CC BENZİNLİ MOTOSİKLET
Ürün bilgileri
Çalışma prensibi: İçten yanmalı, 4 zamanlı, tek silindir
Motor kapasitesi 150 cm³
Uzunluk: 2050 mm
Genişlik: 778 mm
Dingil mesafesi: 1370 mm
Kütle: 121 kg
Azami taşıma kapasitesi: 150 kg
Soğutma: Hava soğutmalı
Şanzıman: CVT şanzıman
Kütle: 145 kg
Yokuş kalkış kabiliyeti: %15
Yakıt tankı kapasitesi: 6,5 L
Özel tasarım dijital gösterge
Dahili arıza teşhis sistemi
Euro 5+ seviyesi çevre performansı
Fiyat: 64,990 TL
26 JANT TEK AMORTİSÖRLÜ BİSİKLET
Ürün bilgileri
Çelik kadro
Amortisörlü çelik maşa
21 vites
V-fren sistemi
Alüminyum jant
Fiyat: 4,190 TL