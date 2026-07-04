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  4. A101 4-10 Temmuz Haftanın Yıldızları Kataloğu yayınlandı: Gıda kaçırılmayacak dev indirimler!

A101 4-10 Temmuz Haftanın Yıldızları Kataloğu yayınlandı: Gıda kaçırılmayacak dev indirimler!

A101, 4-10 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan yeni Haftanın Yıldızları aktüel ürünler broşürünü tüketicilerle paylaştı. Bu haftanın öne çıkan kampanyasında özellikle temel gıda malzemeleri ile temizlik ve deterjan ürün gruplarında büyük fiyat avantajları göze çarpıyor. Mutfak ve ev ekonomisine katkı sağlayacak cazip fırsatların yer aldığı katalogda, her evin vazgeçilmezi olan popüler markalı ürünler büyük indirimlerle raflardaki yerini alıyor.

A101 4-10 Temmuz Haftanın Yıldızları Kataloğu yayınlandı: Gıda kaçırılmayacak dev indirimler! - Sayfa 1

OVADAN YERLİ PİLAVLIK PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 132,50 TL

ÖNCÜ DOMATES SALÇASI 830 G

Fiyat: 79,50 TL

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A101 4-10 Temmuz Haftanın Yıldızları Kataloğu yayınlandı: Gıda kaçırılmayacak dev indirimler! - Sayfa 2

BİRŞAH YARIM YAĞLI SÜT 1 L

Fiyat: 97,50 TL

TAHSİLDAROĞLU EZİNE ÇİFTLİĞİ OLGUNLAŞTIRILMIŞ KLASİK İNEK PEYNİRİ 600 G

Fiyat: 219 TL

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A101 4-10 Temmuz Haftanın Yıldızları Kataloğu yayınlandı: Gıda kaçırılmayacak dev indirimler! - Sayfa 3

ÜLKER BEBE BİSKÜVİSİ 1 KG

Fiyat: 160 TL

ÜLKER ÇOKOKREM KAKAOLU FINDIK KREMASI 500 G

Fiyat: 110 TL

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A101 4-10 Temmuz Haftanın Yıldızları Kataloğu yayınlandı: Gıda kaçırılmayacak dev indirimler! - Sayfa 4

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

TORKU BÜTÜN FINDIKLI ÇİKOLATA 70 G

Fiyat: 49,50 TL

NESCAFE GOLD 100 G

Fiyat: 199 TL

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