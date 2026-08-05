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  4. A101 6-9 Ağustos Tazenin Yıldızları kataloğu yayınlandı: Et, kıyma ve tavuk ürünlerinde dev indirim

A101 6-9 Ağustos Tazenin Yıldızları kataloğu yayınlandı: Et, kıyma ve tavuk ürünlerinde dev indirim

A101, 6-9 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni 'Tazenin Yıldızları' kataloğunu tüketicilerle buluşturdu. Bu haftanın öne çıkan kampanyasında et ve tavuk ürünlerindeki cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Dana kıymadan poşetli bütün pilice, dana kuşbaşıdan hazır dana dönere kadar mutfakların temel ihtiyaçlarında büyük indirimler raflardaki yerini aldı. İşte 6-9 Ağustos A101 indirimli et ürünleri fiyat listesi…

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A101 6-9 Ağustos Tazenin Yıldızları kataloğu yayınlandı: Et, kıyma ve tavuk ürünlerinde dev indirim - Sayfa 1

POŞETLİ BÜTÜN PİLİÇ

Kg fiyatı: 99 TL

KOMBİNET DANA KIYMA 400 G

Fiyat: 279 TL

KOMBİNET DANA KUŞBAŞI 400 G

Fiyat: 299 TL

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A101 6-9 Ağustos Tazenin Yıldızları kataloğu yayınlandı: Et, kıyma ve tavuk ürünlerinde dev indirim - Sayfa 2

LİMON

Kg fiyatı: 79,50 TL

ÜZÜM

Kg fiyatı: 89,50 TL

KIRMIZI ERİK

Kg fiyatı: 79,50 TL

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