A101 AKTÜEL KATALOĞU: A101’E BU HAFTA NELER GELİYOR? (A101 22-28 EKİM)
A101 bu hafta kelimenin tam anlamıyla bütçe dostu dev bir pazar yerine dönüşüyor! Evinizdeki her alana dokunan inanılmaz bir çeşitlilik raflarda yerini alıyor. Benzinli scooter, elektrikli bisiklet ve üç tekerlekli moped modelleriyle ulaşımı ucuza getirirken; televizyon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi büyük teknoloji ihtiyaçlarınızı da aradan çıkarabilirsiniz. Pratik küçük ev aletleri, şık çelik tencereler, sahan setleri, hobi yumakları, oyuncaklar ve gıda indirimleri de cabası! Sizde A101’de 22-28 Ekim tarihleri arasında geçerli bu dev fırsatı kaçırmayın!
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VOLTA VT7 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 179,990 TL
VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED
Fiyat: 69,990 TL
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SAMSUNG 58U8000F 58” UHD SMART TV
Fiyat: 31,999 TL
SAMSUNG 50U8000F 50” 4K ULTRA SMART LED TV
Fiyat: 23,999 TL
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