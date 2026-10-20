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  4. A101 AKTÜEL KATALOĞU: A101’E BU HAFTA NELER GELİYOR? (A101 22-28 EKİM)

A101 AKTÜEL KATALOĞU: A101’E BU HAFTA NELER GELİYOR? (A101 22-28 EKİM)

A101 bu hafta kelimenin tam anlamıyla bütçe dostu dev bir pazar yerine dönüşüyor! Evinizdeki her alana dokunan inanılmaz bir çeşitlilik raflarda yerini alıyor. Benzinli scooter, elektrikli bisiklet ve üç tekerlekli moped modelleriyle ulaşımı ucuza getirirken; televizyon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi büyük teknoloji ihtiyaçlarınızı da aradan çıkarabilirsiniz. Pratik küçük ev aletleri, şık çelik tencereler, sahan setleri, hobi yumakları, oyuncaklar ve gıda indirimleri de cabası! Sizde A101’de 22-28 Ekim tarihleri arasında geçerli bu dev fırsatı kaçırmayın!

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A101 AKTÜEL KATALOĞU: A101’E BU HAFTA NELER GELİYOR? (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 1

VOLTA VT7 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 179,990 TL

VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 69,990 TL

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A101 AKTÜEL KATALOĞU: A101’E BU HAFTA NELER GELİYOR? (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 2

SAMSUNG 58U8000F 58” UHD SMART TV

Fiyat: 31,999 TL

SAMSUNG 50U8000F 50” 4K ULTRA SMART LED TV

Fiyat: 23,999 TL

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A101 AKTÜEL KATALOĞU: A101’E BU HAFTA NELER GELİYOR? (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 3

KİWİ YAVAŞ SIKIM SEBZE MEYVE PRESİ

Fiyat: 2,799 TL

KİWİ SEYAHAT ÜTÜSÜ

Fiyat: 699 TL

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A101 AKTÜEL KATALOĞU: A101’E BU HAFTA NELER GELİYOR? (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 4

COMRADE -21 DERECE ANTİFİRİZLİ CAM SUYU 5 L

Fiyat: 189 TL

COMRADE -37 DERECE RADTATÖR ANTİFİRİZİ 3 L

Fiyat: 239 TL

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