A101 AKTÜEL KATALOĞU ŞİMDİDEN OLAY OLDU: LİSTEYİ GÖRENLER 3 EYLÜL’E ALARM KURUYOR! (A101 3-9 EYLÜL)
A101 3-9 Eylül 2026 "Aldın Aldın" kataloğu erken vakitte sızdırıldı! Yeni haftada rafları dolduracak teknolojik cihazlar, bütçe dostu beyaz eşyalar, pratik mutfak aletleri ve temel ihtiyaç ürünlerindeki büyük fırsatlar şimdiden alışveriş listelerini değiştirdi. Perşembe günü başlayacak ve sınırlı stoklarla gelecek bu kaçırılmayacak indirimleri erkenden inceleyin, hazırlıksız yakalanmayın!
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ONVO 65VQ90F3UA 65” FRAMELESS 4K ULTRA UHD GOOGLE TV
Fiyat: 28,999 TL
HI-LEVEL HL32QHMLN-A14S 32” FRAMELESS HD READY ANDROID 14 SMART QLED TV
Fiyat: 8,999 TL
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VOLTA VPX DEMON GR250R MOTOSİKLET
Fiyat: 179,990 TL
APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 49,990 TL
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SEG 5 PROGRAM BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 16,999 TL
SEG ÇAMAŞIR 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 19,999 TL
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