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  4. A101 AKTÜEL KATALOĞU ŞİMDİDEN OLAY OLDU: LİSTEYİ GÖRENLER 3 EYLÜL’E ALARM KURUYOR! (A101 3-9 EYLÜL)

A101 AKTÜEL KATALOĞU ŞİMDİDEN OLAY OLDU: LİSTEYİ GÖRENLER 3 EYLÜL’E ALARM KURUYOR! (A101 3-9 EYLÜL)

A101 3-9 Eylül 2026 "Aldın Aldın" kataloğu erken vakitte sızdırıldı! Yeni haftada rafları dolduracak teknolojik cihazlar, bütçe dostu beyaz eşyalar, pratik mutfak aletleri ve temel ihtiyaç ürünlerindeki büyük fırsatlar şimdiden alışveriş listelerini değiştirdi. Perşembe günü başlayacak ve sınırlı stoklarla gelecek bu kaçırılmayacak indirimleri erkenden inceleyin, hazırlıksız yakalanmayın!

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A101 AKTÜEL KATALOĞU ŞİMDİDEN OLAY OLDU: LİSTEYİ GÖRENLER 3 EYLÜL’E ALARM KURUYOR! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 1

ONVO 65VQ90F3UA 65” FRAMELESS 4K ULTRA UHD GOOGLE TV

Fiyat: 28,999 TL

HI-LEVEL HL32QHMLN-A14S 32” FRAMELESS HD READY ANDROID 14 SMART QLED TV

Fiyat: 8,999 TL

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A101 AKTÜEL KATALOĞU ŞİMDİDEN OLAY OLDU: LİSTEYİ GÖRENLER 3 EYLÜL’E ALARM KURUYOR! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 2

VOLTA VPX DEMON GR250R MOTOSİKLET

Fiyat: 179,990 TL

APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 49,990 TL

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A101 AKTÜEL KATALOĞU ŞİMDİDEN OLAY OLDU: LİSTEYİ GÖRENLER 3 EYLÜL’E ALARM KURUYOR! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 3

SEG 5 PROGRAM BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 16,999 TL

SEG ÇAMAŞIR 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 19,999 TL

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A101 AKTÜEL KATALOĞU ŞİMDİDEN OLAY OLDU: LİSTEYİ GÖRENLER 3 EYLÜL’E ALARM KURUYOR! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 4

ENGLISH HOME TOST MAKİNESİ

Fiyat: 2,399 TL

HOMEND ROYALTEA ÇAY MAKİNESİ

Fiyat: 1,799 TL

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