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  4. A101 AKTÜEL PERŞEMBE BOMBASI: BU KAMPANYA RAFLARI BOŞALTACAK! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL)

A101 AKTÜEL PERŞEMBE BOMBASI: BU KAMPANYA RAFLARI BOŞALTACAK! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL)

Merakla beklenen yeni dönemin A101 aktüel kataloğu indirim listesi resmi olarak netleşti. Perşembe günü başlayacak olan yeni kampanya döneminde, raflarda yerini alacak fırsatları gören tüketiciler şaşkınlığını gizleyemiyor. Her evin ihtiyacına yönelik zengin seçeneklerin ve dev bütçe avantajlarının yer aldığı bu yeni broşürde fiyatlar tam anlamıyla dibe vurdu. Yeni haftanın ilan edilen tarifeleri sayesinde binlerce aile mutfak alışverişini çok daha ekonomik hale getiriyor. İşte A101 27 Ağustos-2 Eylül broşürü…

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A101 AKTÜEL PERŞEMBE BOMBASI: BU KAMPANYA RAFLARI BOŞALTACAK! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL) - Sayfa 1

IFFALCON 32” S55A FHD QLED TV

Fiyat: 10,499 TL

IFFALCON 65” U65A 4K UHD SMART GOOGLE TV

Fiyat: 30,999 TL

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A101 AKTÜEL PERŞEMBE BOMBASI: BU KAMPANYA RAFLARI BOŞALTACAK! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL) - Sayfa 2

VOLTA VSX ELEKRTİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 32,990 TL

VOLTA VB2 PRO KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 27,990 TL

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A101 AKTÜEL PERŞEMBE BOMBASI: BU KAMPANYA RAFLARI BOŞALTACAK! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL) - Sayfa 3

SEG 6 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 16,999 TL

SEG 10 KG 15 PROGRAM ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 20,999 TL

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A101 AKTÜEL PERŞEMBE BOMBASI: BU KAMPANYA RAFLARI BOŞALTACAK! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL) - Sayfa 4

PİRANHA 3393 65 W ŞARJ ADAPTÖRÜ

Fiyat: 649 TL

USAMS MİNİ EL FANI

Fiyat: 199 TL

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