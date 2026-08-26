A101 AKTÜEL PERŞEMBE BOMBASI: BU KAMPANYA RAFLARI BOŞALTACAK! (A101 27 AĞUSTOS-2 EYLÜL)
Merakla beklenen yeni dönemin A101 aktüel kataloğu indirim listesi resmi olarak netleşti. Perşembe günü başlayacak olan yeni kampanya döneminde, raflarda yerini alacak fırsatları gören tüketiciler şaşkınlığını gizleyemiyor. Her evin ihtiyacına yönelik zengin seçeneklerin ve dev bütçe avantajlarının yer aldığı bu yeni broşürde fiyatlar tam anlamıyla dibe vurdu. Yeni haftanın ilan edilen tarifeleri sayesinde binlerce aile mutfak alışverişini çok daha ekonomik hale getiriyor. İşte A101 27 Ağustos-2 Eylül broşürü…
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