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  4. A101 AKTÜEL ÜRÜNLER! A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ NELER? (A101 24-30 EYLÜL)

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER! A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ NELER? (A101 24-30 EYLÜL)

A101 24-30 Eylül Aldın Aldın kataloğu alışveriş severler tarafından mercek altına alındı. A101’de elektrikli motorlu bisikletten Google TV’ye, beyaz eşyadan küçük ev aletleri ve gıdaya kadar birçok kategoride ürün 24 Eylül’den itibaren raflarda yerini alacak. Peki A101’e hangi ürünler gelecek? İşte A101 24-30 Eylül Aldın Aldın kataloğu…

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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER! A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ NELER? (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 1

VOLTA VT7 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 179,990 TL

VOLTA VKX3 ELEKTRİKLİ ÇOCUK CROSS MOTOSİKLET

Fiyat: 24,990 TL

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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER! A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ NELER? (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 2

ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV

Fiyat: 21,799 TL

SAMSUNG 50U8000F 50” 4K ULTRA SMART LED TV

Fiyat: 23,999 TL

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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER! A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ NELER? (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 3

IFFALCON 65” U65A UHD GOOGLE

Fiyat: 30,999 TL

IFFALCON 32” S55A FHD QLED

Fiyat: 10,499 TL

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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER! A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ NELER? (A101 24-30 EYLÜL) - Sayfa 4

FLAVEL 5 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 15,999 TL

SEG NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 27,999 TL

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