A101 AKTÜEL ÜRÜNLER! A101 ALDIN ALDIN ÜRÜNLERİ NELER? (A101 24-30 EYLÜL)
A101 24-30 Eylül Aldın Aldın kataloğu alışveriş severler tarafından mercek altına alındı. A101’de elektrikli motorlu bisikletten Google TV’ye, beyaz eşyadan küçük ev aletleri ve gıdaya kadar birçok kategoride ürün 24 Eylül’den itibaren raflarda yerini alacak. Peki A101’e hangi ürünler gelecek? İşte A101 24-30 Eylül Aldın Aldın kataloğu…
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VOLTA VT7 PRO ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 179,990 TL
VOLTA VKX3 ELEKTRİKLİ ÇOCUK CROSS MOTOSİKLET
Fiyat: 24,990 TL
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ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV
Fiyat: 21,799 TL
SAMSUNG 50U8000F 50” 4K ULTRA SMART LED TV
Fiyat: 23,999 TL
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