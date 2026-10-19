A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: PERŞEMBE GÜNÜ RAFLARA GELİYOR! (A101 22-28 EKİM)
A101’de dev aktüel festivali başlıyor! Evinizin, mutfağınızın ve günlük yaşamınızın tüm ihtiyaçlarını tek katalogda toplayan büyük indirim dönemi sizleri bekliyor. Şehir içi ulaşıma pratik alternatif arayanlar için benzinli ve üç tekerlekli mopedlerden elektrikli bisikletlere kadar geniş araç seçenekleri öne çıkıyor. Ev teknolojisini yenilemek isteyenler için buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, yeni nesil televizyonlar ve küçük ev aletleri raflardaki yerini alıyor. Çelik tencere, sahan seti, rengarenk yumaklar, oyuncaklar ve gıdada büyük indirimler 22-28 Ekim tarihleri arasında A101'de!
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