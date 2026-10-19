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  4. A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: PERŞEMBE GÜNÜ RAFLARA GELİYOR! (A101 22-28 EKİM)

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: PERŞEMBE GÜNÜ RAFLARA GELİYOR! (A101 22-28 EKİM)

A101’de dev aktüel festivali başlıyor! Evinizin, mutfağınızın ve günlük yaşamınızın tüm ihtiyaçlarını tek katalogda toplayan büyük indirim dönemi sizleri bekliyor. Şehir içi ulaşıma pratik alternatif arayanlar için benzinli ve üç tekerlekli mopedlerden elektrikli bisikletlere kadar geniş araç seçenekleri öne çıkıyor. Ev teknolojisini yenilemek isteyenler için buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleri, yeni nesil televizyonlar ve küçük ev aletleri raflardaki yerini alıyor. Çelik tencere, sahan seti, rengarenk yumaklar, oyuncaklar ve gıdada büyük indirimler 22-28 Ekim tarihleri arasında A101'de!

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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: PERŞEMBE GÜNÜ RAFLARA GELİYOR! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 1

 

REVOLT RS3 NEO 50 CC BENZİNLİ MOPED

Fiyat: 44,990 TL

VOLTA VSX ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 33,990 TL

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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: PERŞEMBE GÜNÜ RAFLARA GELİYOR! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 2

ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 21,999 TL

ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 18,499 TL

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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: PERŞEMBE GÜNÜ RAFLARA GELİYOR! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 3

PIERRE CARDIN ÇELİK KETTLE

Fiyat: 799 TL

PIERRE CARDIN MULTI BLENDER SET

Fiyat: 1,999 TL

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A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: PERŞEMBE GÜNÜ RAFLARA GELİYOR! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 4

PHILIPS LR6A4B/10 ALKALİN AA KALEM PİL 4’LÜ

Fiyat: 62,50 TL

PİRANHA OTO 12 V AKÜ HIZLI ŞARJ/ONARIM CİHAZI

Fiyat: 699 TL

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