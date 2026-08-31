  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: TV, BEYAZ EŞYA, BLENDER VE MOTOSİKLETTE DEV FIRSAT! (A101 3-9 EYLÜL)

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: TV, BEYAZ EŞYA, BLENDER VE MOTOSİKLETTE DEV FIRSAT! (A101 3-9 EYLÜL)

A101 3-9 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta televizyon, beyaz eşya, çubuk blender ve en çok dikkat çeken elektrikli motosiklet cazip fiyatlarla raflarda yerini alıyor. İşte haftanın kaçırılmayacak fırsatları...

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: TV, BEYAZ EŞYA, BLENDER VE MOTOSİKLETTE DEV FIRSAT! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 1

HI-LEVEL HL32QHMLN-A14S 32” FRAMELESS HD READY ANDROID 14 SMART QLED TV

Fiyat: 8,999 TL

THULL RETRO HOPARLÖR

Fiyat: 999 TL

1 | 12
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: TV, BEYAZ EŞYA, BLENDER VE MOTOSİKLETTE DEV FIRSAT! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 2

VOLTA VPX DEMON GR250R MOTOSİKLET

Fiyat: 179,990 TL

APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 49,990 TL

2 | 12
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: TV, BEYAZ EŞYA, BLENDER VE MOTOSİKLETTE DEV FIRSAT! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 3

SEG ÇAMAŞIR 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 19,999 TL

SEG 5 PROGRAM BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 16,999 TL

3 | 12
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: TV, BEYAZ EŞYA, BLENDER VE MOTOSİKLETTE DEV FIRSAT! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 4

ENGLISH HOME ÇUBUK BLENDER

Fiyat: 799 TL

SİNBO MULTI BLENDER

Fiyat: 1,799 TL

4 | 12