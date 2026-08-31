A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: TV, BEYAZ EŞYA, BLENDER VE MOTOSİKLETTE DEV FIRSAT! (A101 3-9 EYLÜL)
A101 3-9 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta televizyon, beyaz eşya, çubuk blender ve en çok dikkat çeken elektrikli motosiklet cazip fiyatlarla raflarda yerini alıyor. İşte haftanın kaçırılmayacak fırsatları...
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HI-LEVEL HL32QHMLN-A14S 32” FRAMELESS HD READY ANDROID 14 SMART QLED TV
Fiyat: 8,999 TL
THULL RETRO HOPARLÖR
Fiyat: 999 TL
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VOLTA VPX DEMON GR250R MOTOSİKLET
Fiyat: 179,990 TL
APEC APM2 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 49,990 TL
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SEG ÇAMAŞIR 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 19,999 TL
SEG 5 PROGRAM BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 16,999 TL
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