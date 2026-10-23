A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101’DE BU HAFTA NELER VAR? (A101 24-30 EKİM)
A101’de 24-30 Ekim tarihleri arasında geçerli Yazın Yıldızları kampanyası başladı. Yeni indirim döneminde mutfakların temel ihtiyaçları uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya kapsamında çay, şeker, peynir gibi mutfak demirbaşlarında büyük fiyat avantajı sağlanıyor. Ayrıca deterjanlarda indirimli fiyatıyla tüketiciye ulaşıyor. Bütçe dostu bu indirimler tüm mağazalarda müşterileri bekliyor.
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ETİ CİCİBEBE BEBEK BİSKÜVİSİ 1 KG
Fiyat: 159,50 TL
ETİ LİFALİF YULAF EZMESİ 500 G
Fiyat: 79,50 TL
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A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;
BİNGO MUTLU YUVAM TOZ DETERJAN BEYAZLAR VE RENKLİLER 4 KG
Fiyat: 165 TL
YUMOŞ UZMAN KONSANTRE YUMUŞATICI 1200 ML
Fiyat: 145 TL
TORKU BANADA MİNİKİ KAKAOLU FINDIK KREMASI 875 G
Fiyat: 199 TL
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