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  4. A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101’DE BU HAFTA NELER VAR? (A101 24-30 EKİM)

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101’DE BU HAFTA NELER VAR? (A101 24-30 EKİM)

A101’de 24-30 Ekim tarihleri arasında geçerli Yazın Yıldızları kampanyası başladı. Yeni indirim döneminde mutfakların temel ihtiyaçları uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya kapsamında çay, şeker, peynir gibi mutfak demirbaşlarında büyük fiyat avantajı sağlanıyor. Ayrıca deterjanlarda indirimli fiyatıyla tüketiciye ulaşıyor. Bütçe dostu bu indirimler tüm mağazalarda müşterileri bekliyor.

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A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101’DE BU HAFTA NELER VAR? (A101 24-30 EKİM) - Sayfa 1

ÇAYKUR TİRYAKİ ÇAYI 2 KG

Fiyat: 659 TL

FAIRY SIVI BULAŞIK DETERJANI 2600 ML

Fiyat: 279,90 TL

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A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101’DE BU HAFTA NELER VAR? (A101 24-30 EKİM) - Sayfa 2

PINAR TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 900 G

Fiyat: 160 TL

TOZ ŞEKER 5 KG

Fiyat: 230 TL

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A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101’DE BU HAFTA NELER VAR? (A101 24-30 EKİM) - Sayfa 3

ETİ CİCİBEBE BEBEK BİSKÜVİSİ 1 KG

Fiyat: 159,50 TL

ETİ LİFALİF YULAF EZMESİ 500 G

Fiyat: 79,50 TL

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A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU: A101’DE BU HAFTA NELER VAR? (A101 24-30 EKİM) - Sayfa 4

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;

BİNGO MUTLU YUVAM TOZ DETERJAN BEYAZLAR VE RENKLİLER 4 KG

Fiyat: 165 TL

YUMOŞ UZMAN KONSANTRE YUMUŞATICI 1200 ML

Fiyat: 145 TL

TORKU BANADA MİNİKİ KAKAOLU FINDIK KREMASI 875 G

Fiyat: 199 TL

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