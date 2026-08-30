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  4. A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU: ALIŞVERİŞ LİSTELERİ SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK! (A101 3-9 EYLÜL)

A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU: ALIŞVERİŞ LİSTELERİ SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK! (A101 3-9 EYLÜL)

A101 “Aldın Aldın" kataloğuyla yeni haftada bütçeleri rahatlatacak gerçek indirimlerin perdesi aralandı! Teknolojiden beyaz eşyaya, mutfak araç gereçlerinden temel ihtiyaçlara kadar yüzlerce popüler ürün önümüzdeki perşembe raflara çıkıyor. 3-9 Eylül tarihleri arasında sınırlı stoklarla gelecek bu kaçırılmayacak fırsatları erkenden inceleyin, perşembe sabahına hazırlıksız yakalanmayın!

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A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU: ALIŞVERİŞ LİSTELERİ SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 1

JVC LT-55VU3405T 55” 4K ULTRA HD SMART TV

Fiyat: 19,999 TL

CANON ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

Fiyat: 2,399 TL

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A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU: ALIŞVERİŞ LİSTELERİ SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 2

VOLTA VSM ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 22,990 TL

VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 29,990 TL

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A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU: ALIŞVERİŞ LİSTELERİ SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 3

SEG 9 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 19,999 TL

SEG NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 27,999 TL

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A101 ALDIN ALDIN KATALOĞU: ALIŞVERİŞ LİSTELERİ SİL BAŞTAN DEĞİŞECEK! (A101 3-9 EYLÜL) - Sayfa 4

SİNBO MULTİ BLENDER SET

Fiyat: 1,799 TL

ENGLISH HOME ÇUBUK BLENDER

Fiyat: 799 TL

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