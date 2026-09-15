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  4. A101 BU HAFTA ÇITAYI ARŞA ÇIKARDI: PERŞEMBE GÜNÜ A101'E ATV GELİYOR! (A101 17-23 EYLÜL)

A101 BU HAFTA ÇITAYI ARŞA ÇIKARDI: PERŞEMBE GÜNÜ A101'E ATV GELİYOR! (A101 17-23 EYLÜL)

A101, 17-23 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni haftalık indirim listesiyle alışverişte ezberleri bozuyor. Sosyal medyada büyük merak uyandıran yeni kampanya kapsamında, A101 mağazalarına 17-23 Eylül tarihlerinde resmen ATV geliyor. Sınırlı sayıda stokla satışa sunulacak olan bu devasa ürün, marketlerin aktüel ürün tarihine geçmeye aday en çılgın parça oldu. Taksit avantajları ve ücretsiz teslimat fırsatıyla listelenen bu büyük sürpriz, motor tutkunlarını perşembe sabahı erkenden market kapılarına yığacak. 17-23 Eylül tarihleri arasındaki bu dev fırsatı kaçırmamak için takipte kalın.

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A101 BU HAFTA ÇITAYI ARŞA ÇIKARDI: PERŞEMBE GÜNÜ A101'E ATV GELİYOR! (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 1

HSUN RA7 GUARDIAN 550L ON-ROAD ATV

Fiyat: 449.990 TL

VOLTA EV2 ELEKTRİKLİ ARAÇ

Fiyat: 349.990 TL

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A101 BU HAFTA ÇITAYI ARŞA ÇIKARDI: PERŞEMBE GÜNÜ A101'E ATV GELİYOR! (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 2

DOLPHIN ELEKTRİKLİ ALP PRO FORKLIFT 3 TON 4,7 M

Fiyat: 1.399.000 TL

DOLPHIN DİZEL BORA PRO FORKLİFT 3 TON 4,7 M

Fiyat: 1.149.000 TL

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A101 BU HAFTA ÇITAYI ARŞA ÇIKARDI: PERŞEMBE GÜNÜ A101'E ATV GELİYOR! (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 3

EMAYE ÇAYDANLIK TAKIMI

Fiyat: 999 TL

EMAYE SAKLAMA KABI SETİ

Fiyat: 749 TL

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A101 BU HAFTA ÇITAYI ARŞA ÇIKARDI: PERŞEMBE GÜNÜ A101'E ATV GELİYOR! (A101 17-23 EYLÜL) - Sayfa 4

HI-LEVEL HL65QUMLN-W02S 65” FRAMELESS 4K UHD WEBOS SMART QLED TV

Fiyat: 29,999 TL

ONVO 32VQ80F3HA 32” FRAMELESS HD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 8.999 TL

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