A101 BU HAFTA ÇITAYI ARŞA ÇIKARDI: PERŞEMBE GÜNÜ A101'E ATV GELİYOR! (A101 17-23 EYLÜL)
A101, 17-23 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni haftalık indirim listesiyle alışverişte ezberleri bozuyor. Sosyal medyada büyük merak uyandıran yeni kampanya kapsamında, A101 mağazalarına 17-23 Eylül tarihlerinde resmen ATV geliyor. Sınırlı sayıda stokla satışa sunulacak olan bu devasa ürün, marketlerin aktüel ürün tarihine geçmeye aday en çılgın parça oldu. Taksit avantajları ve ücretsiz teslimat fırsatıyla listelenen bu büyük sürpriz, motor tutkunlarını perşembe sabahı erkenden market kapılarına yığacak. 17-23 Eylül tarihleri arasındaki bu dev fırsatı kaçırmamak için takipte kalın.
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