A101 EKSTRA ALDIN ALDIN KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E BUGÜN NELER GELİYOR? (A101 20-26 AĞUSTOS)
A101 Ekstra’da internete özel dev fırsat günleri başladı! 20-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli yeni A101 Ekstra kataloğu, yalnızca online alışverişe özel birçok kaçırılmayacak ürünle yayınlandı. Cep telefonundan tablete, klimadan beyaz eşyaya, spor aletlerinden mobilyaya, ayakkabıdan saat ve çantaya kadar evinizin ve kendinizin tüm ihtiyaçlarını tek tıkla ve yerinizden kalkmadan karşılayabileceğiniz bu dijital indirim şenliği sizi bekliyor. Bu fırsat kaçmaz!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
SAMSUNG GALAXY A37 8/128 GB 5G CEP TELEFONU
Fiyat: 20,999 TL
SAMSUNG GALAXY TAB S10 LITE 6/128 GB 5G TABLET
Fiyat: 16,499 TL
1 | 8
ALTUS ALK 1840 18000 BTU INVERTER KLİMA
Fiyat: 33,999 TL
SAMSUNG NO-FROST BUZDOLABI
Fiyat: 33,999 TL
2 | 8