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  4. A101 EKSTRA ALDIN ALDIN KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E BUGÜN NELER GELİYOR? (A101 20-26 AĞUSTOS)

A101 EKSTRA ALDIN ALDIN KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E BUGÜN NELER GELİYOR? (A101 20-26 AĞUSTOS)

A101 Ekstra’da internete özel dev fırsat günleri başladı! 20-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli yeni A101 Ekstra kataloğu, yalnızca online alışverişe özel birçok kaçırılmayacak ürünle yayınlandı. Cep telefonundan tablete, klimadan beyaz eşyaya, spor aletlerinden mobilyaya, ayakkabıdan saat ve çantaya kadar evinizin ve kendinizin tüm ihtiyaçlarını tek tıkla ve yerinizden kalkmadan karşılayabileceğiniz bu dijital indirim şenliği sizi bekliyor. Bu fırsat kaçmaz!

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A101 EKSTRA ALDIN ALDIN KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E BUGÜN NELER GELİYOR? (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 1

 SAMSUNG GALAXY A37 8/128 GB 5G CEP TELEFONU

Fiyat: 20,999 TL

SAMSUNG GALAXY TAB S10 LITE 6/128 GB 5G TABLET

Fiyat: 16,499 TL

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A101 EKSTRA ALDIN ALDIN KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E BUGÜN NELER GELİYOR? (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 2

ALTUS ALK 1840 18000 BTU INVERTER KLİMA

Fiyat: 33,999 TL

SAMSUNG NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 33,999 TL

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A101 EKSTRA ALDIN ALDIN KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E BUGÜN NELER GELİYOR? (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 3

YOHE 988 KASK

Fiyat: 2,599 TL

WALKE HEALIFE SPINNING KONDİSYON BİSİKLETİ

Fiyat: 5,999 TL

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A101 EKSTRA ALDIN ALDIN KATALOĞU YAYINLANDI! A101’E BUGÜN NELER GELİYOR? (A101 20-26 AĞUSTOS) - Sayfa 4

VANS KIZ ÇOCUK SIRT ÇANTASI

Fiyat: 999 TL

ADIDAS KADIN/ERKEK SIRT ÇANTASI

Fiyat: 1,299 TL

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