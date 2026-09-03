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  4. A101 EKSTRA İNTERNETE ÖZEL BROŞÜR YAYINLANDI! A101’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (3-9 EYLÜL)

A101 EKSTRA İNTERNETE ÖZEL BROŞÜR YAYINLANDI! A101’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (3-9 EYLÜL)

A101 Ekstra internete özel 3-9 Eylül aktüel ürünler kataloğuyla birlikte bu hafta dijital platformda satışa sunulacak dev liste açıklandı. Yeni dönemin dev kampanyasında son teknoloji televizyonlar, tabletler, cep telefonları ve klimalar yer alırken, evini yenileyeceklere özel beyaz eşya, küçük ev aletleri, tencereler ve çeşitli mobilya ürünleri de avantajlı fiyatlarla geliyor. Spor aletleri, ayakkabılar ve saatlerin yanı sıra bebek arabası ile beşik gibi merakla beklenen bebek ürünlerini de içeren A101 Ekstra 3-9 Eylül fırsatlarını erkenden inceleyin. Bu büyük fırsatı kaçırmayın!

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A101 EKSTRA İNTERNETE ÖZEL BROŞÜR YAYINLANDI! A101’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (3-9 EYLÜL) - Sayfa 1

SAMSUNG GALAXY A57/128 GB 5G CEP TELEFONU

Fiyat: 26,999 TL

HONOR PAD10 8/256 GB TABLET

Fiyat: 16,299 TL

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A101 EKSTRA İNTERNETE ÖZEL BROŞÜR YAYINLANDI! A101’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (3-9 EYLÜL) - Sayfa 2

SEG BM 511S0 BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 16,999 TL

SEG TERMOSİFON 80 L

Fiyat: 11,999 TL

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A101 EKSTRA İNTERNETE ÖZEL BROŞÜR YAYINLANDI! A101’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (3-9 EYLÜL) - Sayfa 3

TEFAL SECURE TRENDY DÜDÜKLÜ TENCERE 6 L

Fiyat: 7,999 TL

PHILIPS DOĞRAYICI RONDO

Fiyat: 1,499 TL

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A101 EKSTRA İNTERNETE ÖZEL BROŞÜR YAYINLANDI! A101’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (3-9 EYLÜL) - Sayfa 4

WALKE EVA KOŞU BANDI

Fiyat: 11,299 TL

WALKE HEALIFE SPINNING KONDİSYON BİSİKLETİ

Fiyat: 5,999 TL

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