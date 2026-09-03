A101 EKSTRA İNTERNETE ÖZEL BROŞÜR YAYINLANDI! A101’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (3-9 EYLÜL)
A101 Ekstra internete özel 3-9 Eylül aktüel ürünler kataloğuyla birlikte bu hafta dijital platformda satışa sunulacak dev liste açıklandı. Yeni dönemin dev kampanyasında son teknoloji televizyonlar, tabletler, cep telefonları ve klimalar yer alırken, evini yenileyeceklere özel beyaz eşya, küçük ev aletleri, tencereler ve çeşitli mobilya ürünleri de avantajlı fiyatlarla geliyor. Spor aletleri, ayakkabılar ve saatlerin yanı sıra bebek arabası ile beşik gibi merakla beklenen bebek ürünlerini de içeren A101 Ekstra 3-9 Eylül fırsatlarını erkenden inceleyin. Bu büyük fırsatı kaçırmayın!
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
SAMSUNG GALAXY A57/128 GB 5G CEP TELEFONU
Fiyat: 26,999 TL
HONOR PAD10 8/256 GB TABLET
Fiyat: 16,299 TL
1 | 8
TEFAL SECURE TRENDY DÜDÜKLÜ TENCERE 6 L
Fiyat: 7,999 TL
PHILIPS DOĞRAYICI RONDO
Fiyat: 1,499 TL
3 | 8