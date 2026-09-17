A101 EKSTRA İNTERNETE ÖZEL KATALOG YAYINLANDI! TEKNOLOJİDEN GİYİME HER ŞEY A101’DE! (A101 17 EYLÜL)
A101 Ekstra, 17 Eylül 2026 Perşembe günü geçerli olacak yeni internete özel aktüel ürünler kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. Dev katalogda teknolojiden giyime, beyaz eşyadan klimaya, mobilyadan spot aletlerine ve giyimden motosiklet kaskına kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. İşte A101 Extra 17 Eylül kataloğunun öne çıkan tüm detayları…
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
OPPO A6 PRO 8/256 GB CEP TELEFONU
Fiyat: 20,299 TL
HONOR PAD 10 8/256 GB TABLET
Fiyat: 16,499 TL
1 | 8
ALTUS ALK 9060 9000 BTU INVERTER KLİMA
Fiyat: 22,499 TL
GRUNDIG 10 KG 1200 DEVİR 15 PROGRAMLI ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 23,499 TL
2 | 8
ALTUS AL 799 TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ
Fiyat: 5,499 TL
PHILIPS AZUR 8000 SERİSİ BUHARLI ÜTÜ
Fiyat: 5,299 TL
3 | 8