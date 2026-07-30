A101 Ekstra'da 30 Temmuz - 5 Ağustos arası internete özel dev indirim yağmuru başladı!
Teknolojiden modaya, ev konforundan mobiliteye kadar hayatın her alanına dokunan ve evinizi baştan aşağı yenileme fırsatı sunan bu devasa ürün yelpazesi; televizyon, cep telefonu, beyaz eşya, klima, küçük ev aletleri, elektrikli scooter, bisiklet, konforlu mobilyalar ve dünyaca ünlü spor ayakkabı çeşitlerini tek bir adreste buluşturarak kaçırılmayacak bir alışveriş şöleni sunuyor. Evinizden çıkmadan tek tıkla ulaşabileceğiniz A101 Ekstra internete özel "Aldın Aldın" kataloğu indirimleri, 30 Temmuz Perşembe ile 5 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında sizleri bekliyor.
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SAMSUNG QE65QN70FAUXTK 4K ULTRA HD NEO QLED TV
Fiyat: 60,999 TL
SAMSUNG GALAXY S26 12/256 GB CEP TELEFONU
Fiyat: 58,799 TL
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ALTUS AL CM 101254D ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 23,499 TL
ALTUS AL 445 NX BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 16,999 TL
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ALTUS AL 795 ÇAY MAKİNESİ
Fiyat: 2,499 TL
TEFAL X-CLEAN 10 ISLAK VE KURU KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE
Fiyat: 24,999 TL
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