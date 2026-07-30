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  4. A101 Ekstra'da 30 Temmuz - 5 Ağustos arası internete özel dev indirim yağmuru başladı!

A101 Ekstra'da 30 Temmuz - 5 Ağustos arası internete özel dev indirim yağmuru başladı!

Teknolojiden modaya, ev konforundan mobiliteye kadar hayatın her alanına dokunan ve evinizi baştan aşağı yenileme fırsatı sunan bu devasa ürün yelpazesi; televizyon, cep telefonu, beyaz eşya, klima, küçük ev aletleri, elektrikli scooter, bisiklet, konforlu mobilyalar ve dünyaca ünlü spor ayakkabı çeşitlerini tek bir adreste buluşturarak kaçırılmayacak bir alışveriş şöleni sunuyor. Evinizden çıkmadan tek tıkla ulaşabileceğiniz A101 Ekstra internete özel "Aldın Aldın" kataloğu indirimleri, 30 Temmuz Perşembe ile 5 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında sizleri bekliyor.

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A101 Ekstra'da 30 Temmuz - 5 Ağustos arası internete özel dev indirim yağmuru başladı! - Sayfa 1

SAMSUNG QE65QN70FAUXTK 4K ULTRA HD NEO QLED TV

Fiyat: 60,999 TL

SAMSUNG GALAXY S26 12/256 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 58,799 TL

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A101 Ekstra'da 30 Temmuz - 5 Ağustos arası internete özel dev indirim yağmuru başladı! - Sayfa 2

ALTUS AL CM 101254D ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 23,499 TL

ALTUS AL 445 NX BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 16,999 TL

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A101 Ekstra'da 30 Temmuz - 5 Ağustos arası internete özel dev indirim yağmuru başladı! - Sayfa 3

ALTUS AL 795 ÇAY MAKİNESİ

Fiyat: 2,499 TL

TEFAL X-CLEAN 10 ISLAK VE KURU KABLOSUZ DİKEY SÜPÜRGE

Fiyat: 24,999 TL

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A101 Ekstra'da 30 Temmuz - 5 Ağustos arası internete özel dev indirim yağmuru başladı! - Sayfa 4

NAVEE N65 ELEKTRİKLİ SCOOTER

Fiyat: 22,999 TL

BİSAN SERENITY 28 JANT BİSİKLET

Fiyat: 10,999 TL

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