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  4. A101 Ekstra’da büyük fırsat günleri: Teknolojiden elektronik ev aletlerine dev indirimler başladı!

A101 Ekstra’da büyük fırsat günleri: Teknolojiden elektronik ev aletlerine dev indirimler başladı!

A101 Ekstra, yeni kampanyasıyla her ihtiyaca hitap eden geniş bir ürün yelpazesini tüketicilerle buluşturuyor. Akıllı telefonlar ve televizyonlar başta olmak üzere son teknoloji ürünler avantajlı fiyatlarla öne çıkıyor. Evini yenilemek isteyenler için modern mobilyalar ve pratik küçük ev aletleri raflarda yerini alırken, tamirat işleri için güçlü matkap çeşitleri dikkat çekiyor. Ayrıca sağlıklı yaşamı destekleyen spor aletleri ve doğaseverler için fonksiyonel kamp ekipmanları da cazip indirimlerle sunuluyor. Kaliteyi ucuza sunan bu fırsatları kaçırmamak için acele edin!

A101 Ekstra’da büyük fırsat günleri: Teknolojiden elektronik ev aletlerine dev indirimler başladı! - Sayfa 1

TCL 55P79LGTV 4K UHD PREMIUM QLED TV

Fiyat: 32,499 TL

SAMSUNG GALAXY A56 8/256 GB 5G CEP TELEFONU

Fiyat: 24,499 TL

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A101 Ekstra’da büyük fırsat günleri: Teknolojiden elektronik ev aletlerine dev indirimler başladı! - Sayfa 2

WALKE W-FIT UZAKTAN KUMANDALI KATLANABİLİR KOŞU BANDI

Fiyat: 5,799 TL

BESTWAY 67374 YASTIKLI VE POMPALI ŞİŞME YATAK

Fiyat: 1,699 TL

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A101 Ekstra’da büyük fırsat günleri: Teknolojiden elektronik ev aletlerine dev indirimler başladı! - Sayfa 3

BOSCH GWS 2200-180 VE GWS 1400 TAŞLAMA SETİ

Fiyat: 11,999 TL

DEWALT DCD791D2-QW 18 V ÇİFT AKÜLÜ 2 AH KÖMÜRSÜZ MATKAP

Fiyat: 10,499 TL

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A101 Ekstra’da büyük fırsat günleri: Teknolojiden elektronik ev aletlerine dev indirimler başladı! - Sayfa 4

KARCHER KFL 1 ISLAK KURU ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE

Fiyat: 9,499 TL

KARCHER SE 5 KOLTUK VE HALI YIKAMA MAKİNESİ

Fiyat: 13,999 TL

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