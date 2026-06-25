A101 Ekstra’da büyük fırsat günleri: Teknolojiden elektronik ev aletlerine dev indirimler başladı!
A101 Ekstra, yeni kampanyasıyla her ihtiyaca hitap eden geniş bir ürün yelpazesini tüketicilerle buluşturuyor. Akıllı telefonlar ve televizyonlar başta olmak üzere son teknoloji ürünler avantajlı fiyatlarla öne çıkıyor. Evini yenilemek isteyenler için modern mobilyalar ve pratik küçük ev aletleri raflarda yerini alırken, tamirat işleri için güçlü matkap çeşitleri dikkat çekiyor. Ayrıca sağlıklı yaşamı destekleyen spor aletleri ve doğaseverler için fonksiyonel kamp ekipmanları da cazip indirimlerle sunuluyor. Kaliteyi ucuza sunan bu fırsatları kaçırmamak için acele edin!
TCL 55P79LGTV 4K UHD PREMIUM QLED TV
Fiyat: 32,499 TL
SAMSUNG GALAXY A56 8/256 GB 5G CEP TELEFONU
Fiyat: 24,499 TL
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WALKE W-FIT UZAKTAN KUMANDALI KATLANABİLİR KOŞU BANDI
Fiyat: 5,799 TL
BESTWAY 67374 YASTIKLI VE POMPALI ŞİŞME YATAK
Fiyat: 1,699 TL
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BOSCH GWS 2200-180 VE GWS 1400 TAŞLAMA SETİ
Fiyat: 11,999 TL
DEWALT DCD791D2-QW 18 V ÇİFT AKÜLÜ 2 AH KÖMÜRSÜZ MATKAP
Fiyat: 10,499 TL
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