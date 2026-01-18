  1. Ekonomim
  4. A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı! A101'de bu hafta hangi ürünlerde indirim var?

A101’de indirimler sürüyor. A101’e 23 Ocak 2026 tarihine kadar birçok üründe indirimler sizleri bekliyor. Peki, A101'de 23 Ocak 2026 tarihine kadar hangi ürünlerde indirim var? 23 Ocak 2026 tarihine kadar A101’e hangi ürünler geliyor? A101 23 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli haftanın yıldızları aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 23 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli indirimli fiyatlar…

BLENDAX ŞAMPUAN 500 ML

Fiyat: 99 TL

PALMOLIVE DUŞ JELİ 500 ML

Fiyat: 69 TL

GLİSS SIVI SAÇ KREMİ 200 ML

Fiyat: 149,90 TL

SÜTAŞ/TORKU AYRAN 2,5 L

Fiyat: 75 TL

TCHİBO GOLD SELECTİON KAHVE 100 G

Fiyat: 174 TL

YÖREMCE YAPRAK KIRMIZI MERCİMEK 2,5 KG

Fiyat: 114,50 TL

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ:


ÇAYKUR ÇAY 2 KG

Fiyat: 399 TL

FINISH QUANTUM ÖZEL SERİ BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 50’Lİ

Fiyat: 209 TL

DR. OETKER PUDİNG KAKAOLU 196 G

Fiyat: 39,50 TL

DR. OETKER PASTACI KREMASI 156 G

Fiyat: 25 TL

DR. OETKER ÇİKOLATALI SOS 98 G

Fiyat: 36 TL

