A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! Bulaşık makinesi deterjanında %40 indirim fırsatı!
A101’de indirimler sürüyor. A101’e bu hafta da birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 26 Haziran tarihine kadar hangi ürünlerde indirim var? A101’e bu hafta hangi ürünler geliyor? A101 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 haftanın yıldızları kataloğu…
A101'DE ÇAMAŞIR DETERJANINDA %24, BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜNDE %40 İNDİRİM
TURSİL TOZ DETERJAN 10 KG
Fiyat: 349,50 TL
RENAX GOLD BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 30'LU
Fiyat: 119 TL
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TOST PEYNİRİNDE %21, ÇAYDA %14 İNDİRİM
AHİR YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1 KG
Fiyat: 288 TL
DOĞUŞ RİZE ÇAY 1 KG
Fiyat: 159,50 TL
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A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ;
DARDANEL TON BALIĞI 2 X 170 GRAM
Fiyat: 139 TL
GAZLI İÇECEK ÇEŞİTLERİ 6 X 250 ML
Fiyat: 120 TL
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