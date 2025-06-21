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  4. A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! Bulaşık makinesi deterjanında %40 indirim fırsatı!

A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! Bulaşık makinesi deterjanında %40 indirim fırsatı!

A101’de indirimler sürüyor. A101’e bu hafta da birçok indirimli ürün geliyor. Peki, A101'de 26 Haziran tarihine kadar hangi ürünlerde indirim var? A101’e bu hafta hangi ürünler geliyor? A101 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, A101 haftanın yıldızları kataloğu…

A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! Bulaşık makinesi deterjanında %40 indirim fırsatı! - Sayfa 1

A101'DE ÇAMAŞIR DETERJANINDA %24, BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜNDE %40 İNDİRİM

TURSİL TOZ DETERJAN 10 KG

Fiyat: 349,50 TL

RENAX GOLD BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 30'LU

Fiyat: 119 TL

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A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! Bulaşık makinesi deterjanında %40 indirim fırsatı! - Sayfa 2

TOST PEYNİRİNDE %21, ÇAYDA %14 İNDİRİM

AHİR YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1 KG

Fiyat: 288 TL

DOĞUŞ RİZE ÇAY 1 KG

Fiyat: 159,50 TL

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A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! Bulaşık makinesi deterjanında %40 indirim fırsatı! - Sayfa 3

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ;

DARDANEL TON BALIĞI 2 X 170 GRAM

Fiyat: 139 TL

GAZLI İÇECEK ÇEŞİTLERİ 6 X 250 ML

Fiyat: 120 TL

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