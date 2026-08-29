A101 HAFTANIN YILDIZLARI KATALOĞU YAYINLANDI: A101’DE BU HAFTA NELER VAR? (A101 29 AĞUSTOS-4 EYLÜL)
A101, 29 Ağustos Cumartesi ile 4 Eylül Cuma tarihleri arasında geçerli olacak yeni Haftanın Yıldızları broşürünü tüketicilerle buluşturdu. Yeni indirim dönemi kapsamında mutfakların demirbaşı sayılan temel gıda maddelerinden temizlik ürünlerine, geniş bir deterjan yelpazesinden kahve çeşitlerine kadar pek çok üründe bütçe dostu fiyat avantajları sunuluyor. Kampanya, tüm Türkiye genelindeki mağazalarda eş zamanlı olarak raflara yansıyor.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
ÇAYKUR TİRYAKİ SİYAH ÇAY 500 G
Fiyat: 199 TL
HASATA GÖNEN BALDO PİRİNÇ 2 KG
Fiyat: 229 TL
TURSİL TOZ DETERJAN BEYAZLAR VE RENKLİLER 10 KG
Fiyat: 399 TL
1 | 6
NESCAFE TASTER’S CHOICE GRANÜL KAHVE 100 G
Fiyat: 129 TL
NESCAFE KLASİK KAHVE 100 G
Fiyat: 149 TL
NESCAFE GOLD KAHVE 100 G
Fiyat: 199 TL
2 | 6
A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;
SLEPPY YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU 100’LÜ
Fiyat: 75 TL
BİNGO PRO MAX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 60’LI
Fiyat: 345 TL
LAV PALACE KULPLU ÇAY BARDAĞI SETİ 6’LI
Fiyat: 109 TL
3 | 6